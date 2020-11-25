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Rusya'da ikinci kez Kovid-19’a yakalanan vakaya rastlanmadı
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Rusya’da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ikinci kez yakalanan hiç bir vakanın kaydedilmediğini, buna karşılık bu tür vaka sayısının dünya genelinde 24 olduğunu söyledi
Rusya'da ikinci kez Kovid-19’a yakalanan vakaya rastlanmadı
25 Kasım 2020 09:51 - Sputnik
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Popova, Kovid-19'a karşı antikor seviyesindeki azalmanın virüse karşı bağışıklığın kaybolduğu anlamına gelmediğini, bunun yanında nüfusun yüzde 3-5’inin enfeksiyona karşı hiç koruma geliştiremeyebileceğini belirtti. Popova, şu ifadeleri kullandı:

“Virüsle her karşılaşma bir bağışıklık tepkisi bırakır, bu verilerle kanıtlanmıştır. Her şeyin ortadan kaybolduğunu söylemek doğru olmaz. Hiçbir şey kaybolmadı. Bugün dünyadaki tüm bilim insanlarının önündeki en önemli soru şudur: Hangi titre, yani tespit edilen hangi miktar (antikor) koruyucudur. Bununla ilgili kesin bilgiye şu ana kadar hiç kimse sahip değil.”    

Antikorların hiçbir yere kaybolmadığını, ancak vücudun savaşacak hiçbir şey olmadığında büyük bir miktara ihtiyaç duymadığı için seviyelerinin düşebileceğine  vurgu yapan Popova, “Herhangi bir hastalık sonrasında antikor miktarı her zaman düşer” dedi.  

Koronavirüste insanlar için tehlikeli bir mutasyon olmadığının altını çizen Popova, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün gözlemlediğimiz tüm değişimler virüsün insana karşı değiştiği anlamına gelmiyor, virüs bu değişikliklerden ne daha kötü, ne daha iyi, ne de daha ağır bir duruma geçmiyor. Bugün ne Rusya ne de dünyanın başka bir yerinde böyle bir değişim yok.”

 

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 antikor enfeksiyon

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