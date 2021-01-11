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Rusya'da, 'Sputnik Light' aşısının testlerine 150 gönüllü katılacak
Rusya Sağlık Bakanlığı, Gamaleya Araştırma Merkezine iki bileşenli Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan ‘light’ koronavirüs aşısının klinik testlerinin yapılmasına izin verdi. Klinik araştırmalarda 150 gönüllü yer alacak
Rusya'da, 'Sputnik Light' aşısının testlerine 150 gönüllü katılacak
11 Ocak 2021 16:19 - Sputnik
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Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan ‘light’ koronavirüs aşısının klinik testlerine izin çıktı.

Testler 150 gönüllünün katılımıyla gerçekleştirilecek.

Sputnik Light’ aşısının güvenliği, tolere edilebilirliği ve bağışıklık sağlayıcılığının değerlendirilmesinin amaçlandığı testlerin başlangıç ve bitiş tarihi olarak 8 Ocak 2021-31 Aralık 2021 belirtiliyor.

Araştırmalar Seçenov Tıp Üniversitesi, Eko-Bezopastnost (Eko-Güvenlik) Bilimsel Araştırma Merkezinde ve Smorodintsev Grip Araştırma Enstitüsünde gerçekleştirilecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘light’ aşının geliştirildiğini aralık ayında bildirmişti. Putin bu aşının antikor geliştirme süresinin daha kısa olacağını söylemişti. Daha sonra Gamaleya Araştırma Merkezinin Başkanı Aleksandr Gintsburg, aşının dört aya kadar bağışıklık sağlayacağını, etkisinin yaklaşık yüzde 85 oranında olacağını kaydetmişti. Gintsburg, ‘light’ aşıların yurtdışına sevk edileceğini, Rusya vatandaşlarına iki bileşenli aşının yapılacağını da söylemişti.

Toplu aşılama sırasında yardımcı olması beklenen, Sputnik V’nin sadeleştirilmiş versiyonu olan bu aşının geliştirilmesindeki başlıca amaç ise koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısının yüksek olduğu ülkelerde, bu sayıyı düşürmek.

Gintsburg bir başka açıklamasında Sputnik V aşısının koronavirüse karşı 2 yıl koruma sağlayacağını ifade etmişti.

Anahtar Kelimeler:

sputnik v sputnik light antikor koronavirus rusya

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