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Rusya'nın ikinci COVID-19 aşısı 'EpiVakKorona' yüzde 100 etkinlik kaydetti
Rusya’nın yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı geliştirmekte olduğu “EpiVakKorona” adlı ikinci potansiyel aşının virüse karşı yüzde 100 etkili olduğu öne sürüldü
Rusya'nın ikinci COVID-19 aşısı 'EpiVakKorona' yüzde 100 etkinlik kaydetti
19 Ocak 2021 14:57 - AA
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Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Vektör Araştırma Merkezince geliştirilen "EpiVakKorona" aşı adayının 1. ve 2. faz klinik deney sonuçlarına dair değerlendirmelere yer verildi.

Aşıların etkinliğinin, immünolojik ve önleyici boyutlardan değerlendirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, “EpiVakKorona aşısının immünolojik etkinliği yüzde 100 seviyesindedir.” denildi.

Rusya'daki Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk Rus COVID-19 aşısı “Sputnik V” 11 Ağustos 2020’de, ikinci aşı “EpiVakKorona” ise 14 Ekim 2020’de tescil edilmişti.

Rusya’da halkın COVID-19’a karşı aşılanma süreci ise 11 Aralık’ta başlamıştı.

Anahtar Kelimeler:

rusya koronavirus epivakkorona sputnik v

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