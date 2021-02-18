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Sağlık Bakanı, 100 bin nüfusta COVID-19 vaka rakamlarının en çok artış kaydettiği 5 ili açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, COVID-19 salgınında geçen haftaya göre, her 100 bin kişide vaka sayısı en çok artan illerin Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale olduğunu bildirdi
Sağlık Bakanı, 100 bin nüfusta COVID-19 vaka rakamlarının en çok artış kaydettiği 5 ili açıkladı
18 Şubat 2021 16:55 - AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında bir haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayılarında en çok artış ve azalış olan 5 ile ilişkin tabloyu paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında şu bilgileri verdi:

"Geçen haftaya göre, 1 haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz, Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum, aşıyla birlikte en büyük gücümüz."

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