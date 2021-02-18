Sağlık Bakanı, 100 bin nüfusta COVID-19 vaka rakamlarının en çok artış kaydettiği 5 ili açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında bir haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayılarında en çok artış ve azalış olan 5 ile ilişkin tabloyu paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında şu bilgileri verdi: