Sağlık Bakanı açıkladı: 2 bin 412 doktor istifa etti, 522 doktor özel hastanelere geçti

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanları Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü Mart ayından itibaren zorlu şartlar altında görevlerini yerine getirmeye devam ediyor. Hastanelerdeki doluluk oranlarının artması ve vaka sayılarının hızla tırmanışının üzerine 27 Ekim 2020 tarihinde sağlık çalışanlarının istifaları iptal edilmiş, yıllık izin ve emekliliklerine de sınırlamalar getirilmişti.

Bakanlıktan Acil Durum: İstifalar iptal yıllık izin ve emekliliklere sınırlama! İşte ayrıntılar!

Zor şartlar altında salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına yönelik bu uygulama, personellerin aynı zamanda psikolojik olarak da yıpranmasına neden oldu.

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, koronavirüs salgını sürecince istifa eden ve rapor alan doktor sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi verdi. CHP’li Bayır’ın salgın süresince kaç doktorun istifa ettiğine yönelik sorusuna Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu yanıtı verdi:

“10 Mart 2020-08 Eylül 2020 tarihleri arasında Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarında görev yapan 858 uzman tabip, 144 asistan ve bin 410 tabip olmak üzere toplam 2 bin 412 personel istifa etmiştir.”

Sağlık Bakanı, 11 Mart 2020-08 Eylül 2020 tarihleri arasında 487 uzman doktorun, 31 doktorun ve dört diş doktorunun özel hastanelere geçtiğini bildirdi.

CHP’li vekilin, salgın boyunca kaç doktorun rapor aldığı sorusuna ise istatistikî veriler olmadığı için yanıt verilemediği bildirildi.