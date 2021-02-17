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Sağlık Bakanı açıkladı: 2 bin 412 doktor istifa etti, 522 doktor özel hastanelere geçti
CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır’ın, koronavirüs salgını sürecince istifa eden ve rapor alan doktor sayılarına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtlayan Sağlık Bakanı, 2 bin 412 doktorun istifa ettiğini, 522 doktorun özel hastanelere geçiş yaptığını bildirdi. Bu süre zarfında rapor alan doktorların bilgisi ise paylaşılmadı
Sağlık Bakanı açıkladı: 2 bin 412 doktor istifa etti, 522 doktor özel hastanelere geçti
17 Şubat 2021 14:59 -
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Yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanları Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü Mart ayından itibaren zorlu şartlar altında görevlerini yerine getirmeye devam ediyor. Hastanelerdeki doluluk oranlarının artması ve vaka sayılarının hızla tırmanışının üzerine 27 Ekim 2020 tarihinde sağlık çalışanlarının istifaları iptal edilmiş, yıllık izin ve emekliliklerine de sınırlamalar getirilmişti.

Bakanlıktan Acil Durum: İstifalar iptal yıllık izin ve emekliliklere sınırlama! İşte ayrıntılar!

Zor şartlar altında salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına yönelik bu uygulama, personellerin aynı zamanda psikolojik olarak da yıpranmasına neden oldu. 

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, koronavirüs salgını sürecince istifa eden ve rapor alan doktor sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi verdi. CHP’li Bayır’ın salgın süresince kaç doktorun istifa ettiğine yönelik sorusuna Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu yanıtı verdi:

“10 Mart 2020-08 Eylül 2020 tarihleri arasında Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarında görev yapan 858 uzman tabip, 144 asistan ve bin 410 tabip olmak üzere toplam 2 bin 412 personel istifa etmiştir.”

Sağlık Bakanı, 11 Mart 2020-08 Eylül 2020 tarihleri arasında 487 uzman doktorun, 31 doktorun ve dört diş doktorunun özel hastanelere geçtiğini bildirdi.

CHP’li vekilin, salgın boyunca kaç doktorun rapor aldığı sorusuna ise istatistikî veriler olmadığı için yanıt verilemediği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:

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People
9
1) A (İ)
17.02.2021 16:21:16
Abartmayın ya. Yarısı asistan. Başka yere geçmek için istifa etmiştir. Pratisyenler de yine tus çalışmak için istifa etmiştir. 800 uzmanın neden istifa ettiğini bilemedim. Belki eneklilikleri yaklaştı. Belki de özel muayenehane açacaklar.
People
24
2) Fatih Yılmaz (Doktor)
17.02.2021 15:11:39
4 aydır istifa etmeyi bekliyoruz. İstediğimiz ortamda aynı göreve devam etmemizin neresi yanlış da istifa yasağı kaldırılmıyor, bana göre zorla çalıştırılmak ta bir nevi mobbingtir.
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