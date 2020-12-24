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Sağlık Bakanı: Çin aşısı Pazar gecesi yola çıkıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çin'den gelecek aşının pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkacağını belirterek, "Artık aşının Türk insanında etkili ve güvenilir olduğundan eminiz." dedi.
Sağlık Bakanı: Çin aşısı Pazar gecesi yola çıkıyor
24 Aralık 2020 19:45 -
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Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın açıklaması yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pazartesi itibarıyla Türkiye'de aşılamanın başlayacağını belirtti. Bakan Koca, Çin'den gelecek aşıya ilişkin, şunları kaydetti:

"Bir aksilik olmazsa pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor. Bilim Kurulunun değerlendirmeleriyle aşının ülkemizde kullanılması konusunda kendi insanımızda gösterdiği etkiden emin olduk. Artık aşının Türk insanında etkili ve güvenilir olduğundan eminiz. Erken dönemde aşının koruyuculuğu yüzde 91,25 oranında, bu giderek daha artmış olacak.

Koca, dört aşamalı aşılama stratejisi hazırlandığını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:  

"Bu strateji, ilk planda sağlık çalışanları olmak üzere yapıldı. Birinci aşama için 9 milyona yakın kişi var. Mümkün mertebe daha kısa zaman diliminde, en geç Nisan olmak üzere üçüncü aşama kişileri de aşılamak istiyoruz. Ne kadar yoğun aşılama yapılırsa başarılı olacağımızı biliyoruz." 

Bakan Koca, aile sağlığı merkezleri ve kamu-özel tüm hastanelerinin aşılama noktasında aktif rol oynayacaklarını ifade ettiği konuşmasında; "Aşılama Türkiye’nin her tarafında yapılacak. Günde 1,5-2 milyon insana kadar aşı yapma imkanımız olacak." değerlendirmesini yaptı. 

COVID-19 aşı planlamasına dair açıklamalarda bulunan Koca, "Birinci aşamada 9 milyona yakın kişinin olduğunu söyleyebilirim. Günde ortalama 1,5 hatta 2 milyona kadar aşıyı yapma imkanımızın olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Biontech ile sözleşme krizi  

BioNtech CEO'su Uğur Şahin'in "Türkiye için yeterli aşımız var" açıklamasına rağmen, anlaşmaya yönelik bildirimlerin olmadığının hatırlatılması üzerine Sağlık Bakanı Koca, firma ile sözleşmeye bağlı sorun yaşadıklarını ifade etti ve şu değerlendirmeyi yaptı: 

"Başından itibaren bu aşıyı geliştiren iki türk bilim insanımızın olması sebebiyle bu aşının Türkiye’de uygulanmasını istedik. 2021 yılı için 1milyon gibi bir aşının olabileceği ifade edilmişti. Fiyat boyutuyla herhangi bir sorunumuz olmadı. Bizim esas yaşadığımız sorun; bu dönemde aşının üretimi ile ilgili sorumluluk taşımama durumunun sözleşmeye yazılması istendi.

Acil kullanım izni olduğu için, pandemi dönemi olduğundan üretimle ilgili bir sorumluluk taşımak istenmediği sözleşmeye eklendi. Bu görüşmeler devam etti. Son 2-3 günde Uğur Hoca ile görüşerek bu sorunu kısmen aştığımız söyleyebilirim. Sözleşmenin miktarı ile üretimle ilgili bir sorun olduğunda sorumluluk taşıyabileceklerini belirten bir maddeyi koymaları konusunda karşılıklı bir anlaşmaya vardık.  Mart ayı sonuna kadar 4,5 milyon, opsiyonel olarak da 30 milyona kadar Ocak-Şubat ayında talep olması durumunda bunun söz konusu olacağını söyleyebilirim. Sözleşmenin detayları netleşmiş oldu. Bu gece veya yarın sözleşme imzalanmış olur." dedi 

Aşıyı dünyaya oranla daha ucuza aldık

Bakan Koca, Çin'den gelecek aşının fiyatının sorulması üzerine şu yanıtı verdi: 

"Pfizer ile ilgili aşı fiyatının, dünyadaki pek çok ülkeye satılandan çok daha aşağı olduğunu söylemeliyim. Benzer şekilde Sinovac aşısı içinde geçerli.  Firma bunu açıklamamızı belirtti, ancak yine dünyadan daha ucuza almış olacağımızı söyleyebilirim. Bu aşıları alırken de firmaların kendileri ile görüşmüş oluyoruz." 

Bakan Koca, "Bu yıl, tüm dünyanın ortak amaç uğruna mücadele ettiği ancak henüz sonuca ulaşmadan sonlanan bir yıl olarak tarihe geçecektir. Son günlerde İngiltere gibi ülkeler, kontrolsüz vaka artışlarını virüsün mutasyonuna bağlayarak açıklamaya çalışmaktadır." dedi.

Koca, şöyle konuştu:

"Sıkı tedbirler sonucunda, İstanbul'da vaka sayasında önemli oranda düşüş kaydedilirken, bu durum poliklinik başvurularına yüzde 50, hastane yatışlarına ve yoğun bakım doluluk oranlarına yüzde 25 olarak yansıdı. Mutasyonlar konusunda düzenli incelemelerimiz hep devam etti. Müsterih olunuz, virüs daha hızlı bulaşsa da tedbirler yine en etkili silahımız."

 

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 son dakika koronavirus

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