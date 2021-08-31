Sağlık Bakanı dört ilin daha düşük riskli iller arasına girdiğini duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dört ilin daha düşük riskli iller arasına girdiğini duyurdu:

Adana, Afyon, Kütahya ve Karabük, yüzde 75’in üzerine çıkan ilk doz aşı oranlarıyla Covid-19 Risk Haritasında artık düşük riskli iller arasında. Tüm Türkiye adına, bu dört ile teşekkürler. Aşıda daha yüksek hız bekliyoruz!

Bakan Koca: Gözler Şırnak'ta

Bakan Şırnak ilini "Gözler Şırnak'ta! Şırnak, ilk doz aşı oranında bir haftada 7 ili geride bıraktı. Maviye çok yakın. Yarın hısım akraba, gelin kayınvalide, baba oğul gidip aşılarımızı olalım. Gözler, Covid-19’a karşı elde edilecek sonuçta. Bizce bu iş Çarşambaya garanti olmalı!" sözleri ile aşıya davet etti.