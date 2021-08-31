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Sağlık Bakanı dört ilin daha düşük riskli iller arasına girdiğini duyurdu
Bakan Koca, sosyal medya hesabından Adana, Afyon, Kütahya ve Karabük illerinin düşük riskli iller arasına girdiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı dört ilin daha düşük riskli iller arasına girdiğini duyurdu
31 Ağustos 2021 09:27 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dört ilin daha düşük riskli iller arasına girdiğini duyurdu:

Adana, Afyon, Kütahya ve Karabük, yüzde 75’in üzerine çıkan ilk doz aşı oranlarıyla Covid-19 Risk Haritasında artık düşük riskli iller arasında. Tüm Türkiye adına, bu dört ile teşekkürler. Aşıda daha yüksek hız bekliyoruz!

Bakan Koca: Gözler Şırnak'ta

Bakan Şırnak ilini "Gözler Şırnak'ta! Şırnak, ilk doz aşı oranında bir haftada 7 ili geride bıraktı. Maviye çok yakın. Yarın hısım akraba, gelin kayınvalide, baba oğul gidip aşılarımızı olalım. Gözler, Covid-19’a karşı elde edilecek sonuçta. Bizce bu iş Çarşambaya garanti olmalı!" sözleri ile aşıya davet etti.

Anahtar Kelimeler:

saglik bakani dusuk riskli iller asilama orani mavi kategori

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