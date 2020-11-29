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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: COVID-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısıyla ilgili ilk anlaşmaların yapıldığını, alternatif üreticilerle de görüşmelerin devam ettiğini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: COVID-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık
29 Kasım 2020 13:19 - DHA
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık. Alternatif üreticilerle de görüşmelerimiz devam ediyor. Daha önce de açıkladığım gibi bedelsiz olarak, sağlık çalışanlarımızdan başlayarak, kademeli bir şekilde aşı yapmayı planlıyoruz. Devletimiz vatandaşının yanındadır" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Prof. Dr. Feriha Öz ve Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanelerinde hasta yükü ve hastaların durumunu yerinde değerlendirdiklerini belirterek, "Artan ağır hastaların takibinde üstlendikleri sorumluluk, İstanbul'da pandemi kontrolünde büyük yer tutuyor" dedi.

İSTANBUL'DA HAFTALIK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Vaka, hasta ve ağır hasta sayılarındaki artışın da İstanbul'da sağlık yöneticileri ile yapılan haftalık değerlendirme toplantısında ele alındığını açıklayan Koca, "İstanbul'da sağlık yöneticilerimizle haftalık değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik. Pandemi yönetimi ve sağlık hizmetlerimizin durumunu gözden geçirdik. İstanbul'da ağır hasta artışı var; risk devam ediyor. Kısıtlama olmayan zamanları da, mecbur olmadıkça evde geçirelim" mesajını paylaştı.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 asi bedelsiz pandemi

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