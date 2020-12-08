Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs tablosunu açıkladı: Kısıtlamalar etkisini göstermeye başladı

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 196 bin 902 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 137 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 420 oldu.

Son 24 saatte 203 kişi hayatını kaybetti. 5 bin 17 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 436 bin 270'e yükseldi.

Toplam test sayısı 19 milyon 888 bin 747'ye ulaştı. Hasta sayısı 545 bin 711, vefat sayısı 15 bin 103, ağır hasta sayısı 5 bin 836, aktif hasta sayısı 94 bin 338 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 41,7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Koca: Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ağır hasta sayısındaki azalışa dikkati çekti.

Koca, "Bugün tespit edilen 6 bin 420 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor. Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı. Yakında daha çok hissedeceğimizi ümit ediyoruz. Hepimizin görevi kendi kısıtlamalarımızı uygulayarak kalabalıklardan uzak durmak." ifadelerini kullandı.

Bazı illerin vali ve sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle görüşen Koca, Samsun, Antalya ve Ordu'da yeni tip koronavirüsle ilgili yüksek riskin sürdüğünü, Konya ve Trabzon'da ise vaka artışının kısmen kontrol altında olduğunu bildirdi.

- Yakın temaslıların karantina süresi 10 güne düşürüldü

Sağlık Bakanlığı, bilimsel çalışmalar doğrultusunda Hastalık Kontrol Önleme Merkezi (CDC) ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) tarafından yapılan güncellemelerin Türkiye tarafından anlık takibinin yapıldığını, bu kapsamda "Kovid-19 Rehberi - Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi Ve Filyasyon" konulu rehberde bazı güncellemelere gidildiğini bildirdi.

Buna göre, Kovid-19 tanısı konulan kişilerle yakın temaslıların karantina süresinin 10 gün olarak güncellendiği belirtilen rehberde, "Ayrıca yakın temaslı olan ve izlem süresince semptom gelişmeyen kişilerde, PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda karantina sonlandırılabilir. Yakın temaslılarda karantina hiçbir şekilde 7 günden önce sonlandırılamaz. Çalışanların 8. günde işe geri dönüşleri sağlanabilir." ifadelerine yer verildi.

- Hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 4 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla tamamlandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 1-7 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 37 bin 614 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığı bildirildi. Açıklamada, "İlkini uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır." ifadesi kullanıldı.

- "Üçüncü çeyrekteki büyüme, bu süreçteki başarının tescili"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından düzenlenen "Uluslararası Yatırım Zirvesi"ne gönderdiği video mesajda, "Kovid-19 salgınında birçok ülke ekonomik bakımdan durgunluk yaşarken, Türk ekonomisi hamdolsun toparlama sürecini başarıyla yürütüyor. Üçüncü çeyrekte elde ettiğimiz güçlü büyüme oranını, ülkemizin bu süreçteki başarısının bir tescili olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanılan 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sunuş konuşmasında, bütçenin, Yeni Ekonomi Programı hedefleri ile uyumlu olarak hem yatırım ve istihdamın artırılmasını hem de enflasyon ve cari açığın azaltılmasını amaçlayan, ayrıca Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi destekleyecek nitelikte işlevsel olduğunu belirtti.

İstanbul Havalimanı'na ilişkin, Kovid-19 salgını nedeniyle uluslararası ve ulusal uçak seyahatlerinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de azalmış olması nedeniyle ortalama yıllık kira bedelinin çok çok altında bir garanti ödemesi veya mahsuplaşması gündeme gelebileceğini kaydeden Oktay, şunları söyledi:

"Kasım ayı itibarıyla Kovid-19 salgını kapsamında ekonomiyi desteklemek amacıyla atılan adımların büyüklüğü 562 milyar liraya ulaşmıştır. Dünyanın ekonomik bakımdan en güçlü ülkelerinin sağlık sistemleri bu süreçte sınıfta kalırken biz sağlık altyapımız ve insan kaynağımız sayesinde başarılı bir imtihan vermekteyiz. Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçların yerli üretimini teşvik ettik ve yine yerli aşı çalışmalarında insanda uygulama aşamasına geldik. 2021 yılı Nisan ayı gibi de yerli aşımız hazır hale gelmiş olacaktır."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Bakanlık'taki Muhammet Fatih Safitürk Toplantı Salonu'nda video konferans aracılığıyla 81 ilin valisiyle yaptığı toplantıda, yeni tip koronavirüsle mücadele çerçevesinde, şehirlerdeki mevcut durum, hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları, alınan yeni tedbirler ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklardaki denetimler değerlendirildi.

- Yeni kısıtlama ve tedbirlere ilişkin merak edilen sorular yanıtlandı

İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 ile mücadele sürecinde yayımlanan yeni kısıtlama ve tedbirlere ilişkin genelgeler konusunda sıkça sorulan soruları yanıtladı.

Buna göre, ailelerinin yanında olmayan 18-20 yaş arası gençler, sadece şehirler arası toplu ulaşım aracı kullanmak kaydıyla tek başlarına ailelerinin bulunduğu yere seyahat edebilecek.

Apartman ve sitelerin temizlik, ısınma gibi işlerini yerine getiren görevliler, apartman/site yönetimince düzenlenen görevli olduklarına dair belgeyi ibraz etmek ve ikametleriyle görevli oldukları apartman veya sitelere gidiş-geliş güzergahıyla sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Evcil hayvan satışı yapan iş yerlerinin sahipleri ve çalışanları, iş yerinde bulunan hayvanların günlük bakım ve beslenmelerini yapabilmek için hafta sonu 10.00-17.00 saatleri arasında iş yerlerine gidip gelmeleri sırasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Çevrim içi satış firmaları vatandaşların talepleri doğrultusunda hafta içi ve hafta sonları 10.00-00.00 saatleri arasında servis/dağıtım yapabilecek.

