Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanlarına destek istedi
Twitter hesabından, COVID-19 tedavisi gören bir sağlık çalışanınına ait videoyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,"Ön saflarda kahramanca mücadele eden sağlık çalışanlarımıza tedbirlere uyarak destek olalım. Tedbirlerin aynı zamanda sosyal hayatımızın güvencesi olduğunu unutmayalım." dedi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanlarına destek istedi
24 Aralık 2020 08:50 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Koronavirüs tedavisi gören sağlık çalışanının "Başından beri ön saflardayız. Uyumak yok, eve gitmek yok. 'Merak etme' diyordum ki anneme aklı kalmasın. Oysa tanıdığım, tanımadığım ne çok meslektaşım düştü pençesine. İşte şimdi de sıra bendeymiş. Allah'ım yaşamak istiyorum." sözleriyle başlayan bir dakikalık videoda şu ifadelere yer verildi:

"Eski normallerimize mesafe koyduğumuzda sadece kendimizi değil, temas ettiğimiz herkesi korumuş oluruz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak, kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur. Sağlımızın ve sosyal hayatımızın güvencesi budur."
 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus saglik calisani fahrettin koca

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.