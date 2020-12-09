Sağlık Bakanı Koca, 4 ilin vali ve sağlık müdürleriyle görüştü: Sabit vaka artışı var, ağır hasta yükü artıyor

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir, Adana, Mersin ve Hatay illerinin valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla video konferans yoluyla görüşerek son durumu tekrar gözden geçirdiklerini bildirdi.

Bu illerde sabit vaka artışı olduğuna ve ağır hasta yükünün arttığına dikkati çeken Koca, şunları kaydetti: