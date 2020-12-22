Sağlık Bakanı Koca, COVID-19 vaka sayısında düşüş kaydeden illeri paylaştı

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Bursa, Konya, Kayseri ve Tekirdağ valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanları ile yaptıkları çevrim içi toplantıda bu illerdeki salgının seyrini gözden geçirdiklerini belirtti.

Toplantıda, 4 ildeki tedbirleri de ele aldıklarını belirten Koca, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Günlük vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyum netice veriyor. Mücadeleye ısrarla devam edelim."

Koca, bu illerdeki günlük vaka düşüşlerinin hastane ve yoğun bakım yüklerine yansıdığına işaret ederek "Önümüzdeki günlerde vefat sayılarına da etkisini görmeyi bekliyoruz. Filyasyon ekiplerimiz temaslı taramasını kesintisiz sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

- "Ara vermeden mücadeleye devam"

Bakan Koca'nın "şehirlerimizde pandemi ve tedbirler" başlığıyla 4 ildeki son durumu paylaştığı veriler şöyle:

"Bursa'da günlük vaka sayısında son bir hafta içinde yüzde 50 düşüş oldu. Yatak doluluk oranı yüzde 55, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73.

Konya'da vaka düşüşü yüzde 50, yatak doluluğu yüzde 52, yoğun bakım doluluğu yüzde 66.

Kayseri'de vaka düşüşü yüzde 35, yatak doluluğu yüzde 58, yoğun bakım doluluğu yüzde 67.

Tekirdağ'da vaka düşüşü yüzde 60, yatak doluluğu yüzde 43, yoğun bakım doluluğu yüzde 59."

Sağlık Bakanı Koca, el birliğiyle mücadele, tedbirlere sıkı uyulmasının yanı sıra ilave yerel tedbirlerin hızlı ve zamanında devreye girmesiyle sonuç almanın daha kolay olduğuna işaret ederek "Ara vermeden mücadeleye devam, birlikte kazanacağız." ifadesine yer verdi.