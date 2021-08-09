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Sağlık Bakanı Koca: Hakkari düşük riskli iller arasına girdi
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Hakkâri'de aşılama oranının yükselmesi ile şehrin Düşük Riskli iller kategorisine geçtiğini duyurdu. Bakan Koca, aşılamada görevli ekibe teşekkür mesajı yayınladı.
Sağlık Bakanı Koca: Hakkari düşük riskli iller arasına girdi
09 Ağustos 2021 15:07 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Hakkari'nin aşılanma oranında sadece bir haftada 40. sıradan 13. sıraya yükseldiğini bildirmişti.

Bakan Koca, "Hakkâri , aşılanma oranında, sadece bir haftada, 40. sıradan 13. sıraya yükseldi. Yarın yapılacak aşılarla, Covid-19 Risk Haritasında Mavi ile gösterilen Düşük Riskli İller kategorisine geçmesini bekliyoruz. Salgına karşı toplum bağışıklığı yarışında Hakkâri örnek alınmalı!" sözlerini kullanmıştı.

Bakan Koca, Hakkâri'nin %75’in üstüne çıkan aşılanma oranıyla Covid-19 Risk Haritası'nda Düşük Riskli iller kategorisine geçtiğini duyurdu.

"Sahadaki uzmanlarımızdan aşı konusunda bilgi alarak karar veren, ekiplerimizi konukları gibi ağırlayarak aşılarını olan Hakkâri insanına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hakkâri aşı ekibimizden Melike ve arkadaşları, dün akşam yayınlanan mesajımıza yaptıkları yorumda, adeta, “Sabaha kalmaz, Mavi kategoriye geçeriz.” diyorlardı. Sabah akşam çalışarak %75’in üzerinde aşılanma başarısı sağlayan ekiplerimize teşekkür ediyorum." sözleri ile aşılamada emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:

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