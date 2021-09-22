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Sağlık Bakanı Koca: Her ikimizden birimiz çift doz aşılıyız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından iki doz aşı olanların toplam nüfus içindeki oranının yüzde 50'yi geçtiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Koca: Her ikimizden birimiz çift doz aşılıyız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

22 Eylül 2021 09:04 - MEDİMAGAZİN
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplam nüfusun yarısının iki doz aşılanmış olduğunu şu sözlerle duyurdu:

"İki doz aşı olanların 84 milyon içindeki oranı yüzde 50’nin, 18 yaş ve üzeri nüfustaki oranı ise yüzde 68’in üstüne çıktı."

Bakan ayrıca "18 yaş ve üstü nüfusumuzda en az iki doz aşı olanların oranı yüzde 50’yi geçti" paylaşımına düzeltmede bulunarak:

"Bugün paylaşılan bir mesajda toplam nüfustaki aşı oranı yanlışlıkla 18 yaş ve üstü için belirtildi. Doğru haber çok daha iyi: Her ikimizden birimiz çift doz aşılıyız!" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

saglik bakani fahrettin koca iki doz nufus asilama

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