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Sağlık Bakanı Koca: İki doz aşı olan kişi sayısı 30 milyona ulaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tam doz aşısını yaptıran kişilerin sayısının 30 milyona ilk dozu olanların ise 42 milyona ulaştığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca: İki doz aşı olan kişi sayısı 30 milyona ulaştı
10 Ağustos 2021 17:24 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden tam doz aşısını yaptıran kişilerin sayısının 30 milyona, ilk dozu olanların ise 42 milyona ulaştığını ifade ederek tek doz olan ve hiç aşı olmayan vatandaşları da aşı olmaya çağırdı.

Bakan Koca, "İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı. 18 yaş ve üstü 62 milyon olarak, yarıya yakınımız, sağlığımızı koruyacak kararı çift doz aşıyla uygulamış durumdayız! İlk dozu olanlar ikinciyi ertelemesin. Hiç aşı olmayanlar harekete geçsin. Sağlık için birlik şart." 

"İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 42 milyonu geçti. 18 yaş ve üstü 62 milyon olarak, üçte ikimiz sağlığımızı koruyacak kararı uygulaya koymuş durumdayız! İkinci dozu yaptırmamışsak zamanında yaptıralım. Hiç aşı olmamışsak harekete geçelim. Sağlık için birlik şart." sözlerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

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