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Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık COVID-19 vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (COVID-19) güncel vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık COVID-19 vaka sayılarını açıkladı
16 Mart 2021 08:37 - AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 6-12 Mart döneminde il bazında COVID-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaşarak, "Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün." ifadesini kullandı. 

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, illerin her 100 bin kişide haftalık (6-12 Mart) COVID-19 vaka sayıları şöyle:

  • Adana (63),
  • Adıyaman (154,63),
  • Afyon (47,50),
  • Ağrı (22,22),
  • Aksaray (173,52),
  • Amasya (163,64),
  • Ankara (68,53),
  • Antalya (95,16),
  • Ardahan (73,83),
  • Artvin (100,88),
  • Aydın (58,71),
  • Balıkesir (257,60),
  • Bartın (62,82),
  • Batman (15,64),
  • Bayburt (51,28),
  • Bilecik (81,38),
  • Bingöl (25,20),
  • Bitlis (15,95),
  • Bolu (65,76),
  • Burdur (86,49),
  • Bursa (78,47),
  • Çanakkale (149,76),
  • Çankırı (47,29),
  • Çorum (73,19),
  • Denizli (41,50),
  • Diyarbakır (17,83),
  • Düzce (81,63),
  • Edirne (200,36),
  • Elazığ (29,59),
  • Erzincan (53,75),
  • Erzurum (45,63),
  • Eskişehir (74,59),
  • Gaziantep (67,44),
  • Giresun (296,84),
  • Gümüşhane (137,61),
  • Hakkari (7,84),
  • Hatay (69,43),
  • Iğdır (80,97),
  • Isparta (61,09),
  • İstanbul (178,25),
  • İzmir (78,57),
  • Kahramanmaraş (56,50),
  • Karabük (47,21),
  • Karaman (56,88),
  • Kars (24,92),
  • Kastamonu (118,23),
  • Kayseri (142,95),
  • Kırıkkale (88,27),
  • Kırklareli (137,12),
  • Kırşehir (47,73),
  • Kilis (255,62),
  • Kocaeli (138,39),
  • Konya (203,91),
  • Kütahya (85,14),
  • Malatya (92,66),
  • Manisa (50,12),
  • Mardin (17,32),
  • Mersin (96,75),
  • Muğla (80,24),
  • Muş (27,24),
  • Nevşehir (64,60),
  • Niğde (89,21),
  • Ordu (248,62),
  • Osmaniye (198,89),
  • Rize (188,18),
  • Sakarya (90,15),
  • Samsun (458,53),
  • Siirt (2,11),
  • Sinop (345,56),
  • Sivas (43,88),
  • Şanlıurfa (15,41),
  • Şırnak (4,46),
  • Tekirdağ (121,64),
  • Tokat (243,53),
  • Trabzon (222,32),
  • Tunceli (53,93),
  • Uşak (19,22),
  • Van (20,36),
  • Yalova (200,33),
  • Yozgat (46,05),
  • Zonguldak (75,44).

Haftalık verilere göre her 100 binde en fazla Kovid-19 vakası, Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü.

Her 100 binde en az COVID-19 vakası görülen iller Siirt, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Batman olarak sıralandı.

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