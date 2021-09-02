Sağlık Bakanı Koca PCR testi için 6 Eylül'e işaret etti

Sağlık Bakanı Koca, "PCR testi" paylaşımında, "Aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları, konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklar ve şehirlerarası seyahate çıkacaklar için 6 Eylül itibariyle PCR testi gerekli" ifadelerini kullandı

02 Eylül 2021 09:01 - AA Muhammed Ali Toruntay