Sağlık Bakanı Koca: Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verildi

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30 Nisan 2021 15:43
Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yaptığı inceleme ve değerlendirme sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir." dedi.
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