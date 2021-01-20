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Sağlık Bakanı Koca: Yarından itibaren 85 yaş üzeri vatandaşlarımız aşılanacak
Sağlık Bakanı Koca, "Bilim Kurulumuzun yaptığı değerlendirmeyle yarından itibaren 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır." ifadelerini kullandı
Sağlık Bakanı Koca: Yarından itibaren 85 yaş üzeri vatandaşlarımız aşılanacak
20 Ocak 2021 23:27 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulumuzun yaptığı değerlendirmeyle yarından itibaren 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır. Mümkün olan en kısa sürede en çok vatandaşımızın aşıya ulaşmasını temin edebilmek için tüm şartları zorluyoruz." ifadelerini kullandı.

Koca, her bir aşamada aşı programına ara vermeden sürekli aşılama yapabilecek bir plan çerçevesinde aşı lojistiğinin devam edeceğini bildirdi.

Bakan Koca açıklamasında şunları ifade etti:

"Aşı programımızdaki hedef gruplara göre aşı uygulaması ile uyumlu olarak tedarik ve lojistik planlaması yapılmıştır.

Yaşadığımız devirde bilgiye ulaşmanın kolaylığı yanında gerçek dışı bilgilerin yayılımı da çok yüksek hızda gerçekleşmektedir. Yanlış ve yönlendirici bilgilere itibar etmemenizi, resmi açıklamalarımızı takip etmenizi rica ederim."

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın açıklaması yapan Bakan Koca, aşılama programı kapsamında 1 milyondan fazla kişinin aşılandığını belirtti ve sözlerine ekledi:

"Aşı programının 1. aşaması bildiğiniz gibi sağlık çalışanlarımızla başladı ve 980 binden fazla sağlık çalışanı aşı oldu. Salı günü itibariyle de huzurevlerinde ve bakım evlerinde kalan vatandaşlarımızla bu vatandaşlarımızın bakımında görev alan personelin aşılanmasına başlandı. 

Ayrıca 90 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına dün itibariyle başlandı. 90 yaşından büyük vatandaşlarımız için sağlık ekipleri evlerine giderek aşı uygulamasını yaptılar."

Aşılama kapasitesinin her geçen gün artacağının altını çizen Sağlık Bakanı, takvimin detaylarından söz etti:

"Bilim Kurulumuzun yaptığı değerlendirme ile yarından itibaren 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır. 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımız da evlerinde aşı olacaklar. Evlere aşı için giden ekibimizde hekim ve uzman sağlık personeli tam teçhizatlı olarak hazır bulunmaktadır. Aşı uygulama süresini artırsa da bu gruptaki vatandaşlarımız için en uygun şartlarda aşı yapılmasından yanayız."

"Tüm dünyada aşı programlarını yürüten ve başlatmaya çalışan ülkeler doğru tedarik planlaması yapmaya çalışmaktadır. Biz de vatandaşlarımız için bir tedarik ve aşı programı planlamasını erkenden yaptık." diye konuşan Koca, aşı programındaki hedef gruplara göre aşı uygulaması ile uyumlu olarak tedarik planlamasının yapıldığını belirtti. Koca, bu programa uygun olarak uygun dozlarda aşı tedarik edildiğini ifade etti ve şunları söyledi:

"Her bir aşamada aşı programına ara vermeden sürekli aşılama yapılabilecek bir plan çerçevesinde aşı lojistiği devam edecektir. Mümkün olan en kısa sürede en çok vatandaşımızın aşıya ulaşmasını temin edebilmek için tüm şartları zorluyoruz.

Yaşadığımız devirde bilgiye ulaşmanın kolaylığı yanında gerçek dışı bilgilerin yayılımı da çok yüksek hızda gerçekleşmektedir. Yanlış ve yönlendirici bilgilere itibar etmemenizi, resmi açıklamalarımızı takip etmenizi rica ederim."

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