Sağlık Bakanı Koca'dan Nu varyantı açıklaması: Henüz rastlanmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 27 Kasım günü yaptığı açıklamada, şunları kaydetti.

"Farklı ülkelerde ortaya çıkan varyantlara bağlı gelişmeleri izliyor ve ülkemizin dışarıyla teması konusunda önlem alıyoruz. Gündemde olan Nu (omicron) varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye'de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır."

Diğer taraftan Bakan Koca, artan vakalar nedeniyle 6 ülkeye sınır kapılarının kapandığını şu sözlerle duyurmuştu:

"Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir."