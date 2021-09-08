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Sağlık Bakanı Kovid-19 risk haritasında rengi değişen illeri paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Kovid-19 risk haritasında rengi değişen illeri açıkladı.
Sağlık Bakanı Kovid-19 risk haritasında rengi değişen illeri paylaştı
08 Eylül 2021 09:16 -
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Haritada Van ve Niğde mavi kategoriye geçerek düşük riskli iller arasına girdi. Mardin ise aşılamanın yüzde 65'in üzerine geçmesiyle sarı iller arasında yerini aldı. Bakan mavi iller arasına gire Van ve Niğde'yi şu sözlerle duyurdu:

"Doğu Anadolu’da mavi illerin sayısı artmaya başladı. Van'da ilk doz aşı oranı %75’in üzerinde. Van’ı kutluyor, örnek alıyoruz. Van, Covid-19’a karşı ikinci doz aşı oranıyla da örnek olmalı!"

"Niğde, risk haritamızda artık Mavi. İlk doz aşı oranını %75’in üzerine çıkardı. Kararlılığın şehri Niğde’yi kutluyoruz. Niğde, ikinci doz aşı hızında diğer illere örnek olmalı. Şimdiden tebrikler!"

 

 

Bakan Koca Mardin'i de mavi iller arasına girmeye davet etti:

"Mardin risk haritasındaki rengini Turuncudan Sarıya çevirdi. Covid-19’a karşı aşılanma oranı %65’in üzerinde. Sarıdaki gün sayısı ne kadar azsa o kadar iyi. Mardin’i Mavi iller arasında görmek istiyoruz."

Anahtar Kelimeler:

saglik bakani kovid-19 risk haritasi nigde van mardin

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