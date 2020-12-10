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Sağlık Bakanı rakamları açıkladı: COVID-19 salgınına yakalanan sağlık çalışanı sayısı 120 bini geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 testi pozitif çıkan sağlık çalışanı sayısının 120 bini geçtiğini, 216 sağlık çalışanının da COVID-19 sebebiyle yaşamını yitirdiğini bildirdi
Sağlık Bakanı rakamları açıkladı: COVID-19 salgınına yakalanan sağlık çalışanı sayısı 120 bini geçti
10 Aralık 2020 11:17 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası yaptığı açıklamada gazetecilerin sorusu üzerine Kovid-19'a yakalanan ve koronavirüs sebebiyle yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısını açıkladı.

Koca, koronavirüs testi pozitif çıkan sağlık çalışanı sayısının 120 bini geçtiğini, 216 sağlık çalışanının da Kovid-19 sebebiyle yaşmını yitirdiğini bildirdi.

Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık çalışanlarımız bildiğiniz gibi çok büyük yük altındalar. PCR testi pozitif olan, enfekte olan toplam sağlık çalışanı sayısı 120 bini geçti. Yani toplam çalışanların yüzde 10'unu geçmiş durumda. Hayatını kaybeden kişilerin sayısı ise bu dönemde 216 oldu. Testi pozitif, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın, canlarımızın sayısı 216 oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Hepsi bu dönemin görev şehidi oldu. Rabbim yakınlarına ve hepimize sabırlar versin."

Anahtar Kelimeler:

saglik bakani fahrettin koca koronavirus bilim kurulu

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