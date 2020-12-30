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Sağlık Bakanı: Testleri biter bitmez aşılama programımız gerçekleşecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in COVID-19 aşısı ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşılarımızı getiren uçak Esenboğa Havalimanımıza ulaştı. 14 gün sürecek testleri hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzda başlayacak." dedi
Sağlık Bakanı: Testleri biter bitmez aşılama programımız gerçekleşecek
30 Aralık 2020 08:33 -
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Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısının ilk partisini taşıyan uçak saat 05.44'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Çin'den sipariş edilen COVID-19 aşılarının ilk partisi bu sabah Ankara'ya geldi

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Sağlık Bakanı, şu ifadeleri kullandı: 

 "Aşılarımızı getiren uçak Esenboğa Havalimanımıza ulaştı. 14 gün sürecek testleri hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzda başlayacak. Testleri biter bitmez ise aşılama programımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşecek. Birlikte başaracağız." 
 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus kovid-19 asi test

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