Sağlık Bakanı: Testleri biter bitmez aşılama programımız gerçekleşecek

Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısının ilk partisini taşıyan uçak saat 05.44'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.
Çin'den sipariş edilen COVID-19 aşılarının ilk partisi bu sabah Ankara'ya geldi
Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Sağlık Bakanı, şu ifadeleri kullandı:
"Aşılarımızı getiren uçak Esenboğa Havalimanımıza ulaştı. 14 gün sürecek testleri hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzda başlayacak. Testleri biter bitmez ise aşılama programımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşecek. Birlikte başaracağız."