Sağlık Bakanı: Testleri biter bitmez aşılama programımız gerçekleşecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in COVID-19 aşısı ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşılarımızı getiren uçak Esenboğa Havalimanımıza ulaştı. 14 gün sürecek testleri hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzda başlayacak." dedi

30 Aralık 2020 08:33 -