Sağlık Bakanı, yurt dışından gelen yolcularla ilgili açıklama yaptı: 'İzolasyona alındılar'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere'de tespit edilen koronavirüs mutasyonu üzerine 20 Aralık gecesi İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşların askıya alındığını ve o an itibarıyla havada olan yolcular için de alınan tedbirleri duyurduklarını hatırlattı.

Söz konusu ülkelerden Türkiye'ye giriş yapan 335 yolcunun sağlık kontrolünden geçirildiğini ve PCR testi yapıldığını belirten Koca, şunları kaydetti: