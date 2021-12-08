Sağlık Bakanlığı alarmda: Omicron tarama merkezleri kuruldu

Türkiye, dünyada hızla yayılan koronavirüsün Omicron varyantı taramalarını artırdı. Türkiye’de testi pozitif çıkan vakalardan alınan örnekler için 17 ayrı merkezde Omicron taraması yapılıyor. Ancak Türkiye’de herhangi bir varyantın tespiti için gerekli olan genom dizilimi ile virüs takibinin yeterli olmadığına dair değerlendirmeler de bulunuyor. Sağlık Bakanlığının varyant takibi yapılacak merkez sayısını önümüzdeki süreçte artıracağı belirtiliyor. Uzmanlara göre, Omicron en yüksek hızda yayılan varyant oldu.

Omicron'a karşı tedbir

Güney Afrika’da iki hafta içinde Omicron kaynaklı vaka sayısının 50 kat arttığı ve testlerin pozitiflik oranın yüzde 25’e kadar çıktığı belirtiliyor. Bu kadar hızlı yayılmasına rağmen, henüz ağır hastalık veya ölüm vakası bildirilmeyen Omicron’la ilgili olarak Türkiye’de ilave bir tedbir veya kısıtlama kararı alınması beklenmiyor. Sağlık Bakanlığında ve hükûmette yapılan değerlendirmelerde de "önümüzdeki günlerde Omicron’la ilgili veriler netleşene kadar geleneksel korunma yöntemlerinin sürdürülmesi" görüşü hâkim.

Vakaların yüzde 45'i Marmara'da

Omicron varyantının hızlı bulaşmasına rağmen, hastalığın ya hafif ya da belirtisiz geçirildiği, ağır hasta olan vakaya henüz rastlanmadığı şeklinde yapılan yorumlara ise temkinli yaklaşılıyor. “Ciddi sorun demek için de, sorun olmadığını söylemek için de henüz çok erken. Bizim en fazla bakmamız gerekli olan unsur, aşısız ve 65 yaş üstü hastalarda nasıl sonuç doğurduğudur” görüşü dile getiriliyor. Bu arada Türkiye'de yapılan testlerin pozitif çıkma oranı iki aydan sonra yüzde 6’nın altına indi. Korona vakaların yüzde 45'i Marmara Bölgesi’ndeki illerde görüldü.

DSÖ açıkladı: plazma tedavisi bir işe yaramıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), virüslü hastaları tedavi etmek için Covid-19 antikorları içeren plazmanın etkisiz ve kaynak israfı olduğunu belirterek kullanılmamasını tavsiye etti. DSÖ, 16 deneme ve 16 binden fazla hastadan elde edilen bulgulara atıfta bulunarak “Mevcut veriler iyileştirmediğini veya mekanik ventilasyon ihtiyacını azaltmadığını, uygulanmasının maliyetli ve zaman alıcı olduğunu gösteriyor” dedi.