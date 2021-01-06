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Sağlık Bakanlığı aşı dolandırıcılarına karşı uyardı: Çağrı ve mesajlara itibar etmeyin
Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşı uygulamasına ilişkin gelebilecek çağrı ve mesajlara itibar edilmemesi, bunların amacının dolandırıcılık olduğu uyarısında bulundu
Sağlık Bakanlığı aşı dolandırıcılarına karşı uyardı: Çağrı ve mesajlara itibar etmeyin
06 Ocak 2021 13:43 - AA
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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşı uygulaması konusunda vatandaşlara çeşitli uyarılar yapıldı.

Açıklamada, "Sağlık Bakanlığından arıyoruz, aşılama konusunda önceliklisiniz, kaydınızı oluşturalım." diyerek kişisel bilgileri isteyenlerle isim ve adres bilgilerinin paylaşılmaması ve telefonlara gelebilecek "Aşı Randevu Oluşturma" konulu mesajlara cevap verilmemesi istendi.

COVID-19 aşı uygulaması konusunda gelebilecek çağrı ve mesajlara itibar edilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kişilerin amaçlarının dolandırıcılık olduğunu unutmayınız. COVID-19 aşı uygulamasıyla ilgili güncel ve güvenilir bilgiye, T.C. Sağlık Bakanlığı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarını takip ederek veya size en yakın sağlık kuruluşuna danışarak ulaşabilirsiniz." 

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu ve benzeri paylaşımlar takip edilerek, konu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine (USOME) bildiriliyor. Böylece ilgili hesaplara erişim engeli getirilmesi ya da hesapların kapatılması sağlanıyor.

Anahtar Kelimeler:

yeni tip koronavirus covid-19 dolandiricilik btk usome

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