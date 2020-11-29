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Sağlık Bakanlığı, COVID-19 tedavisinde doğru ilaç kullanımına yönelik hazırladığı broşürü 81 ile gönderdi
Sağlık Bakanlığı tarafından küresel ölümcül salgın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde doğru ilaç kullanımına yönelik hazırlanan broşürler, 81 ile gönderildi
Sağlık Bakanlığı, COVID-19 tedavisinde doğru ilaç kullanımına yönelik hazırladığı broşürü 81 ile gönderdi
29 Kasım 2020 11:32 - AA
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçların etkinliğinin sağlanması ve yanlış kullanımının önüne geçilmesi amacıyla Koronavirüs Bilim Kurulunun tanı ve tedavi rehberi uyarınca hazırlanan ve tüm illere gönderilen broşürlerde, "ilaç dozunun karıştırılması" konusuna açıklık getirildi.

Broşürlerde, hem ayaktan izlenecek komplike olmayan veya hafif-orta pnömonisi olan olası/kesin Kovid-19 olgularında hem de yatış endikasyonu olan Kovid-19 olgularında "Hidroksiklorokin ve-veya Favipiravirin" önerildiği, iki ilacın da mutlaka hekim tavsiyesi ve gözetiminde kullanılması gerektiği hatırlatıldı, erken başlanan ve doğru dozda alınan ilaçlarla devam edilen tedavinin, hastalığın ilerlemesini büyük ölçüde engellediği ve yoğun bakıma geçiş oranını düşürdüğü vurgulandı.

- İlaçlar nasıl kullanılıyor? 

Broşürlerde ilaçların kullanım zamanı ile dozlarına açıklık getirildi ve kullanımın uygun olmadığı hallere dikkat çekildi.

Favipiravir'in ilk gün sabah ve akşam 8'er tane, devamında ise 4 gün boyunca yine sabah ve akşam 3'er tane içilmesi gerektiği, gebelerde ve emziren annelerde Favipiravir kullanılmadığı kaydedildi.

Hidroksiklorokinin ise sabah ve akşam 1'er tane olmak üzere 5. günün sonunda toplam 10 tablet alınması önerilen broşürde bu ilacın, kalp rahatsızlığı ya da ritim bozukluğu olanlarda kullanılmadığı hatırlatıldı.

Herhangi bir yan etki görüldüğünde veya şikayetler artarsa hekime başvurulması gerektiğinin belirtildiği broşürler, vatandaşların aldıkları dozu işaretleyerek takip edebilmesine imkan sağlayacak şekilde hazırlandı.

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 hidroksiklorokin favipiravirin hekim tavsiyesi

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