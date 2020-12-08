Sağlık Bakanlığı: Yakın temaslıların karantina süresi uluslararası güncellemelere paralel olarak yapılmıştır

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından "yakın temaslıların karantina süresine" ilişkin yapılan değişikliklerin yanlış yorumlara sebep olduğunun görüldüğü belirtildi.

Sağlık Bakanlığı: Yakın temaslıların karantina süresinde değişiklik yapıldı

Bilimsel çalışmalar doğrultusunda Hastalık Kontrol Önleme Merkezi (CDC) ile Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) tarafından yapılan güncellemelerin Türkiye tarafından anlık olarak takip edildiği ve rehberlere entegre edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: