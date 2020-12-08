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Sağlık Bakanlığı: Yakın temaslıların karantina süresi uluslararası güncellemelere paralel olarak yapılmıştır
Sağlık Bakanlığı, COVID-19 yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre 7'nci günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin düzenlemelerin uluslararası güncellemelere paralel olarak yapıldığını bildirdi
Sağlık Bakanlığı: Yakın temaslıların karantina süresi uluslararası güncellemelere paralel olarak yapılmıştır
08 Aralık 2020 15:13 - AA
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından "yakın temaslıların karantina süresine" ilişkin yapılan değişikliklerin yanlış yorumlara sebep olduğunun görüldüğü belirtildi.

Sağlık Bakanlığı: Yakın temaslıların karantina süresinde değişiklik yapıldı

Bilimsel çalışmalar doğrultusunda Hastalık Kontrol Önleme Merkezi  (CDC) ile Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi  (ECDC) tarafından yapılan güncellemelerin Türkiye tarafından anlık olarak takip edildiği ve rehberlere entegre edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

 "Yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin düzenlemeler de yukarıda sayılan uluslararası güncellemelere paralel olarak yapılmıştır. Salgın yönetiminde Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri ve ortak akılla hareket edilmektedir. Tüm kararlarımızın tek önceliği vatandaşımızın sağlığıdır. Karantina süresi ile ilgili yaptığımız güncelleme de bu kapsamdadır."

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