Sağlık Bakanlığından Covid-19'un meslek hastalığı sayılması için ilk adım!

Sağlık çalışanlarının haftalardır sürdürdüğü, “COVID-19 Meslek Hastalığı Olarak Kabul Edilsin” mücadelesinin sonunda önemli bir adım atıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ile bir genelge gönderildi. Sağlık çalışanları artık vazife malulü hükümlerinden faydalanabilecek.

Genelgede şu ifadelere yer verildi:

31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 14’ncü maddesinde; “Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir.” Hükmüne, 47’nci maddesinin birinci fıkrasında ise; “Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa 4’ncü maddenin birinci fıkrasının ( c) bendi kapsamında sigortalı olanlar için aşağıdaki hallerde vazife malullüğü hükümleri uygulanır. 25’nci maddede belirtilen malullük; sigortalıların vazifelerini yaptıkları sıradaveya vazifeleri dışında idarelerince görevlendirildikleri herhangi bir kamu idaresine ait başka işleri yaparken bu işlerden veya kurumlarının menfaatlerini korumak maksadıyla bir iş yaparken ya da idarelerince sağlanan bir taşıtla işe gelişi ve işten dönüşü sırasında veya işyerinde meydana gelen kazadan doğmuş olursa, buna vazife malullüğü ve bunlara uğrayanlara da vazife malulü denir” hükmüne yerilmiştir.

SGK sağlık kurulunca “malul” olduğuna karar verilenler



“Sağlık çalışanlarından görevlerini yapmakta iken, görevlerinin çeşitli sebep ve tesiri ile Covid-19 tanısı ile tedavi alıp tedavi sonucu SGK Sağlık Kurulunca 'malul' olduğuna karar verilenler ile hayatını kaybedenlerin kendilerinin veya yakınlarının başvurularına istinaden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 14'üncü ve 47'nci maddelerine göre 'meslek hastalığı' veya 'vazife malullüğü' hükümlerinden yararlandırılmaları söz konusu olabilecektir.”

İşlemler ivedi şekilde yürütülecek

Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın imzalı genelgede, “Covid-19 nedeniyle meslek hastalığı veya vazife malullüğüne ilişkin tüm iş ve işlemlerin ivedi şekilde yürütülmesi için Merkez ve Taşra ilgili hizmet birimlerimizce gereken tüm tedbirlerin alınmasını önemle rica ederim” denildi.