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Sağlık Bakanlığından Covid-19'un meslek hastalığı sayılması için ilk adım!
“COVID-19 Meslek Hastalığı Olarak Kabul Edilsin” mücadelesinin sonunda önemli bir adım atıldı
Sağlık Bakanlığından Covid-19'un meslek hastalığı sayılması için ilk adım!
18 Aralık 2020 11:58 -
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Sağlık çalışanlarının haftalardır sürdürdüğü, “COVID-19 Meslek Hastalığı Olarak Kabul Edilsin” mücadelesinin sonunda önemli bir adım atıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ile bir genelge gönderildi. Sağlık çalışanları artık vazife malulü hükümlerinden faydalanabilecek.

Genelgede şu ifadelere yer verildi:

31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 14’ncü maddesinde; “Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir.” Hükmüne, 47’nci maddesinin birinci fıkrasında ise; “Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa 4’ncü maddenin birinci fıkrasının ( c) bendi kapsamında sigortalı olanlar için aşağıdaki hallerde vazife malullüğü hükümleri uygulanır. 25’nci maddede belirtilen malullük; sigortalıların vazifelerini yaptıkları sıradaveya vazifeleri dışında idarelerince görevlendirildikleri herhangi bir kamu idaresine ait başka işleri yaparken bu işlerden veya kurumlarının menfaatlerini korumak maksadıyla bir iş yaparken ya da idarelerince sağlanan bir taşıtla işe gelişi ve işten dönüşü sırasında veya işyerinde meydana gelen kazadan doğmuş olursa, buna vazife malullüğü ve bunlara uğrayanlara da vazife malulü denir” hükmüne yerilmiştir.

 

Meslek hastalığı, vazife malüllüğü nedir? Hangi haklara sahiptir?

 

 

SGK sağlık kurulunca “malul” olduğuna karar verilenler
 

“Sağlık çalışanlarından görevlerini yapmakta iken, görevlerinin çeşitli sebep ve tesiri ile Covid-19 tanısı ile tedavi alıp tedavi sonucu SGK Sağlık Kurulunca 'malul' olduğuna karar verilenler ile hayatını kaybedenlerin kendilerinin veya yakınlarının başvurularına istinaden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 14'üncü ve 47'nci maddelerine göre 'meslek hastalığı' veya 'vazife malullüğü' hükümlerinden yararlandırılmaları söz konusu olabilecektir.”

İşlemler ivedi şekilde yürütülecek

Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın imzalı genelgede, “Covid-19 nedeniyle meslek hastalığı veya vazife malullüğüne ilişkin tüm iş ve işlemlerin ivedi şekilde yürütülmesi için Merkez ve Taşra ilgili hizmet birimlerimizce gereken tüm tedbirlerin alınmasını önemle rica ederim” denildi.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 saglik calisanlari bakan yardimcisi prof dr sabahattin aydin vazife malulu

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1) hemşireler (saglıkçı)
18.12.2020 14:06:38
BİZ SAĞLIK CAMİYASI OLARAK OKADAR ÇOK SEVİLİYORUZKİ BİR KAÇ MADDESİNİ SIRALAMAK GEREKSİNİMİ DUYDUM: 1-BİZİM MESAİMİZ 09:00-17:00 DİGER KURUMLAR 10:00-16:,00 2-BİZDE KRONİK HASTALIĞI OLANLAR İDARİ İZİNLİ SAYILMIYOR DİĞER KURUMLARDA 8 AYDIR İDARİ İZİNLİ 3-BİZDE KARANTİNA SÜRESİ 7 GÜN DİĞER KURUMLARDA OLURSANIZ 10 GÜN 4-BİZİM KURUMDA ESNEK MESAİ MODELİ YOK DİĞER KURUMLARDA VAR 5-BİZİM KURUMDA UZAKTAN ÇALIŞMA YOK DİĞER KURUMLARDA VAR 6-BİZİM KURUMDA ENGELLİLERE HİÇBİR AYRICALIK YOK DİĞER KURUMDA SINIR YOK 7-BİZİM KURUMDA MAAŞIMIZIN 3/2 Sİ EMEKLİLİĞE SAYILIYOR BAŞKA KURUMLARDA TAMAMI 8-BİZİM KURUMDA ÜÇ KURUŞ MAAŞIM ARTSIN DİYE 3-4-5 TANE ÜNİVERSİTE OKUYAN VAR DİĞER KURUMLARDA 1 TANE 4 YILLIK BİTİREN PERSONEL BİZDEN 1500TL FAZLA MAAŞ ALIYOR. YAZSAM SABAHA KADAR SÜRER BURDAN ŞU ÇIKIYOR ARKADAŞLAR BİZİM ÖLÜME ZATEN TERKEDİLMİŞİZ MALÜLLÜK MESLEK HASTALIĞI HİKAYE

Kısaca sıfır elde var sıfır aynen yıpranma payı nasıl verildi ise malulen sayılmakta bu şekilde olacak hiç birşeye faydası olmayacak istenilen bilgiler bunu gösteriyor covid biriminde çalışıyor ve öldüysen tamam, ancak diğer şekilde virüs kaptı öldün ise geçmiş olsun bu haktan yararlanamıyorsunuz
Kısacası malulen saymamak için herşeyi yapmışlar zorlamislar herşeyi eklemişler şartlar koymuşlar
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