Sağlık çalışanları 75 yaş üzeri aşılama için karla kaplı yolları aşıyor: İşte o görüntüler!

Sağlık ekipleri, kar kış demeden en ücra köylere giderek 75 yaş üstü vatandaşlara aşı yapıyor.

Çetin kış koşullarının hüküm sürdüğü Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesine gitmek için yola çıkan ekipler, yolun karla kapalı olması nedeniyle zor anlar yaşadı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu 40 kilometre uzaklıktaki kırsal Akbaşak Mahallesi'ne ulaşan ekipler, 75 yaş üstü vatandaşlara CoronaVac aşısı yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğünce oluşturulan, aralarında doktorların da bulunduğu 10 kişilik sağlık ekibini gören vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı.

"Zorluklar hizmetimizi engellemiyor"

Ekipte yer alan Çüngüş Devlet Hastanesi Başhekimi Volkan Bahadır, AA muhabirine, İl Sağlık Müdürlüğünce kendilerine gönderilen günlük aşı listesi doğrultusunda vatandaşlara aşı yaptıklarını söyledi.

Bahadır, sağlık ekiplerinin özveriyle görev yaptığını belirterek, "Coğrafi olarak zor bir bölgede çalışıyoruz. Hava şartlarının da zor olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ama tüm bu zorluklar hizmetimizi engellemiyor." dedi.

Hastaların kendilerini gördüklerinde memnuniyet duyduğunu dile getiren Bahadır, "Sağlık hizmetini evlerine kadar götürdüğümüz için güler yüzle karşılanıyoruz. Aşı uygulamasının ardından hastaları bir süre gözlemleme fırsatımız oluyor. Vatandaşlarımıza tıbbi olarak önerilerimiz oluyor." diye konuştu.

Ekipte yer alan Dr. İhsan Yüce de aşılama sürecini oluşturulan takvim doğrultusunda sürdürdüklerini söyledi.

Randevu sistemiyle sırası gelenlerin belirlenen kliniklerde aşı yaptırdığını ancak sağlık merkezine gidemeyen ve kırsalda yaşayan vatandaşların da evlerine giderek aşılamayı sürdürdüklerini aktaran Yüce, sağlık hizmetini vatandaşın ayağına götürebilmek için zorlu kış koşullarında özveriyle çalıştıklarını kaydetti.

Yüce, bu zorlu süreci atlatabilmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini anlatarak, "Her şey vatandaşımızın sağlığı için. Sağlık Bakanlığımızın da desteğiyle bu zorlu süreci atlatacağız." ifadelerini kullandı.

"Aşı oldum, Allah razı olsun"

Aşı yapılan 83 yaşındaki Hamide Kaya sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Kaya, "Bugün aşı oldum, Allah razı olsun. Allah inşallah bu virüsü ülkemizden def eder. Artık kimse ölmesin. Cumhurbaşkanımızdan, Sağlık Bakanımızdan Allah razı olsun." dedi.

82 yaşındaki Cemil Şimşek de aşıda öncelikli gruba dahil edilmelerine sevindiklerini ifade etti.

Şimşek, "Devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan, Sağlık Bakanımızdan Allah razı olsun. Devletimiz var olsun. Aşı olduk. Artık daha iyi korunuruz. İnşallah tez zamanda bu hastalık ortadan kalkacak." şeklinde konuştu.