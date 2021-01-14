Sağlık çalışanları tüm yurtta aşılanmaya başladı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

İstanbul'da aşı uygulaması

Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiyit, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, koronavirüsle mücadelede yeni bir aşamaya geçildiğini söyledi. Yiyit, şöyle konuştu:

"Şimdi bu savaşta yeni bir cepheye, safhaya geçiyoruz; bağışıklama aşaması. Bu elimizdeki bilinen en etkili koruma yöntemi. Bununla birlikte düşüş trendini kalıcı hale getirmek gibi bir şans elimize geçti."

Doç. Dr. Yiyit, aşılamaya ilk olarak sağlık çalışanlarından başlanıldığını, bunun mücadelenin en önündeki neferleri korumak için de bir fırsat olduğunu ifade etti.

COVID-19 aşı uygulaması için ciddi bir hazırlık süreci yaşadıklarına değinen Yiyit, şöyle konuştu:

"Öncelikle ülkemizde aşı takip sistemi gibi güçlü bir hazırlık var. Aşıları merkezden takip edebiliyoruz. 2 dakikada bir merkezden giden verilerle uygun ısıda korunduğunu takip etme şansımız var. Depodan çıktığından aşı yapılacak kişiye kadar her anı, karekod ve barkodlarla takip ediyoruz. Zaten ülkemizde bu yıllardır yapılan bir sistem. Hastaneler olarak da hazırlık yaptık. Hastane büyüklüklerimize göre poliklinikler oluşturduk. 1000 yatağın üzerinde olduğumuz için Bakanlık bizden 25 odalı poliklinik hazırlamamızı istedi. Biz 30 hazırladık. İhtiyaç olursa bunu daha da artırabilecek konumdayız."

Aşı çalışmasının randevulu sistemle yürütüleceğini hatırlatan Yiyit, vatandaşların ilk olarak 2023'e mesaj atarak ya da e-Nabız sistemi üzerinden aşıya uygunluğunu kontrol edeceğini, uygunsa MHRS sistemi üzerinden evine en yakın devlet hastaneleri, özel hastaneler ya da aile sağlığı merkezlerinden randevu alacağını dile getirdi.

Doç. Dr. Yiyit, hastanelerindeki sağlık çalışanlarının aşı olma sürecini 2 günde tamamlamayı planladıklarını belirterek, ekledi:

"Hazırlıklarımız dahilinde, günde 1800 kişiyi aşılayacak bir altyapı hazırladık. Benim de 3 bin 500 çalışanım var. Bu gönüllülük esasına göre yürüyen bir sistem. Şu ana kadar 2 bin 500 kişinin randevu aldığını biliyoruz. Bu sayı belki de daha yukarıya çıkacak. Ama biz 2 günde tamamlamayı planlıyoruz."

- "Aşıyı ısrarla öneriyorum"

Sağlık çalışanlarının aşıdan sonra gözlemleme sürecinde herhangi bir sıkıntı yaşamaması halinde günlük iş faaliyetlerine dönmelerini beklediklerini aktaran Yiyit, 65 yaş ve üzeri kronik rahatsızlığı olan vatandaşların aşılanması sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Planlama şu şekilde; ilk başta bizim sağlık çalışanlarımız tamamlandıktan sonra risk gruplarına doğru bu iş adım adım gidecek. Bakanlığımız, sağlık çalışanları artık bitti dedikten sonra kendisi belirleyecek. Bakanlığımızın ve Bilim Kurulumuzun belirlediği bir takvim var. Özellikle huzurevleri, ek hastalığı olan risk grubu, toplumla temas eden asker-polis gibi… Bu şekilde adım adım gidecek bir sistem var. Biraz da aşının geliş hızına göre muhtemelen konumlanacağımızı düşünüyorum. Sağlık sistemi olarak kapasitenin çok üzerine çıkıp çok kısa sürede çok fazla kişiyi aşılayabilecek bir hazırlığımız var."

Doç. Dr. Nurettin Yiyit, şu an bilimsel olarak ispatlanmış, maske ve mesafeden sonra ellerine geçen en etkili koruma yönteminin aşı olduğunun altını çizerek, vatandaşlara şöyle seslendi:

"Aşıyı ısrarla öneriyorum. Niye? Siz hafif geçirebilirsiniz ama hafif geçiren birinin enfekte ettiği bir anne, baba, teyze yoğun bakım hatta daha ötesiyle muhatap olabilir. Bu bir sorumluluk. Sadece kendi sağlığınızdan çok toplumun sağlığı için büyük bir sorumluluk. Onun için aşı olurken bunu düşünelim. Sadece kendimizi değil, toplumun salgından kurtulması ve birçok kişinin de yoğun bakıma temas etmemesi adına üzerimize düşen bir sorumluluk."

- "Artık enfekte olmaktan korkmadan çalışacağız"

Hastanede aşıyı ilk olan sağlık çalışanlarından Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Öcal Karabay, "Baya bir endişemiz oluyordu. COVID-19 hastalarıyla da çok temas ediyorduk. Teşekkür ediyorum emeği geçenlere. Yine korunmaya devam edeceğim ama aşı bir güven verecek. Daha rahat hissedeceğim." ifadelerini kullandı.

Fizyoterapist Yeşim Obalı ise aşı olduğu için rahatlama hissettiğini belirterek, "Artık çok daha rahat koşullarda, enfekte olmaktan korkmadan çalışacağız. Herkes aşı olmazsa bu hastalığı atlatamayız. O yüzden vatandaşlarımız mutlaka aşı olmalılar." şeklinde konuştu.​​​​​​​

İzmir'de aşı uygulaması

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde oluşturulan aşı polikliniklerinde sağlık çalışanları aşılanmaya başlandı.

Daha önce COVID-19 olmayan sağlık çalışanlarının, kendilerine gelen barkodlarla aşıları yapılıyor.

Başhekim Prof. Dr. Ali Gürbüz, AA muhabirine, hastane bünyesindeki 8 aşı istasyonunda sabahtan itibaren aşılamanın başladığını söyledi.

Gürbüz, "Hastanemizde toplam 4 bin 400 sağlık çalışanına aşı yapılacak. Günde yaklaşık bin kişiye aşı yapmayı ve aşıları 3 günde tamamlamayı hedefliyoruz. İlk aşıyı Sağlık Bakanımızın olması sağlık çalışanlarımıza örnek oldu." dedi.

Başhemşire Fatma İncekara Aydan, aşı oldukları için çok mutlu olduklarını belirterek,şunları söyledi:

"Mart ayından beri mücadele ediyoruz. Bundan sonra COVID-19 ile daha güçlü şekilde mücadele edeceğiz. Bize bu olanağı sağlayan tüm büyüklerimize teşekkür ederiz. Bizim tek amacımız var, hastalarımızın iyileşmesi ve COVID-19'un artık sona ermesi."

İzmir'de 50 bine yakın sağlık çalışanının ilk doz aşılarını olacağı öğrenildi.

Sakarya'da aşı uygulaması

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısı, Sakarya'da sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, kentte ilk olarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay ve hastane başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis'e uygulandı.

Sağlık görevlilerince aşı yapılmasının ardından açıklamada bulunan Öğütlü, aşının güvenilirliğinin ispatlandığını ve bütün güvenlik testlerinden geçtiğini söyledi.

Aşının, Türkiye'deki etkinliğinin yüzde 92,5 seviyelerinde olduğuna işaret eden Öğütlü, ağır ve orta enfeksiyonlarda yüzde 100 koruma sağladığını kaydetti.

Öğütlü, aşının koruyuculuğundan bahsederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bundan sonra, riskli gruptaki hastalarımızı yüzde 100 koruyacağız manasına geliyor. Şu anda aşı olmak bir vatandaşlık görevi gibi gözüküyor. Hepimizin aşı olacağına inanıyorum. İlk önce sağlık çalışanlarımız olacaktır."

Doç. Dr. Öğütlü, aşı uygulamasına öncülük etmek adına dekan Karabay ve başhekim Halis ile ilk aşıyı olduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin, dünyada aşılamayı en kısa sürede tamamlayan ülkelerden birisi olacağını belirten Öğütlü, tüm hastanelerde ve sağlık tesislerinde aşılamanın yapılacağını, buna yönelik planlamanın yapıldığını sözlerine ekledi.

- "Aşı olmak COVID-19'a karşı en önemli önlemlerden biri"

Dekan Prof. Dr. Karabay da aşı olmanın COVID-19'a karşı en önemli önlemlerden biri olduğunu vurguladı.

Salgının önüne geçebilmek için toplum düzeyinde bağışıklığın olması gerektiğinin altını çizen Karabay, bunu sağlamanın en ucuz, kolay ve risksiz yolunun da aşılama olduğunu ifade etti.

Başhekim Doç. Dr. Halis de aşılamanın tüm ülke ve dünyada başarılı olması temennisinde bulundu.

Erzurum'da aşı uygulaması

Erzurum'da görevli sağlık personeline COVID-19 ile mücadele kapsamında CoronaVac aşısı yapılmaya başlandı.

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, Mareşal Çakmak Devlet Hastanesinde sağlık personeliyle aşı olduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ardından Bilim Kurulu üyelerinin aşı olduğunu anımsattı.

Sağlık çalışanlarından sonra vatandaşların da aşılanacağını ifade eden Bedir, şöyle konuştu:

"Kentte 14 bin 500 sağlık personeli bulunuyor. Aşıya sağlık personeli yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların da aşıyı mutlaka yaptırmasını istiyoruz. Kovid-19 ile 10 ayı aşkın süredir büyük mücadele veriyoruz, herkes yoruldu. Bu hastalıktan kurtulmak, normale dönmek istiyoruz. Ekonomik sıkıntılar yaşanmaya başladı, bunların çaresi aşı gibi gözüküyor. Aşımızı yaptırıp hem kendimizi korumak hem de normale dönmek adına bugün önemli başlangıç."

Bedir, kent merkezinde aile hekimlikleri ve Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi ile ilçelerdeki hastanelerin aşı için hazır olduğunu dile getirdi.

Aşı olduktan sonra da maske, mesafe, hijyen ve kapalı alanların havalandırması gibi tedbirlerin elden bırakılmamasını isteyen Bedir, şunları kaydetti:

"İnşallah vatandaşların da aşıya ilgisiyle pandemiyi yeneceğiz. Sağlık çalışanları ve diğer kesimler mücadele içinde. Vatandaşlarımız da bu mücadeleye omuz veriyor. Erzurum özelinde kurallara uyuluyor, bunların karşılığını görüyoruz. Bundan 3 ay öncesine göre vaka sayılarında büyük oranda düşüş var. Servisler ve yatan hastalarda ve poliklinik sayılarında da düşüş var. Ama bu düşüş bizi aldatmasın, bir anlık ihmal ve tedbirsizlik vaka sayılarını tekrar yükseltebilir. Aşıyla ve tedbirlerle inşallah yakında normal hayata döneriz. Aşı da bunlara büyük katı sunacak."

Bedir ve sağlık personeli, aşı sonrası kentte görev yapan basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bursa'da aşı uygulaması

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen programda ilk olarak Başhekim Prof. Dr. Levent Özdemir, İdari ve Mali İşler Müdürü Mehmet Ali Özdikmen ve Hemşire Figen Bayraktaroğlu'na aşı yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte COVID-19'a karşı aşılama programını başlattıklarını söyledi.

Tüm hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinde aşılama programının başladığını ifade eden Yavuzyılmaz, şöyle konuştu:

"Bizler gönüllü olduğumuz için daha önce aşı olmuştuk. Bu yüzden tekrar aşı olmuyoruz. Sağlık personelimizin tamamına yapılacak kadar aşı elimizde mevcut ve ilgili birimlerimize dağıtılmış durumda."

Yavuzyılmaz, hastanelerde yaklaşık 230 aşı noktası oluşturduklarını, ihtiyaç halinde sayıyı artırabileceklerini bildirdi.

Aşı alanına girişte önce kayıt yapıldığını aktaran Yavuzyılmaz, diğer işlemlere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Hastanın ön kontrolü yapılıyor, tansiyonu ve vital bulgularına bakılıyor, ilgili hekimimiz tarafından değerlendiriliyor ve sisteme kaydediliyor. Bakanlığımızın bir programı var. Orada kimin aşıda öncelikli olduğu kayıtlı. Hangi aşının hangi personele yapıldığı da karekod okutularak sistematik olarak tutuluyor. Aşı kararı verildikten sonra sisteme işleniyor. Aşıyı barkodunu okutarak o kişiye tanımlıyoruz. Ondan sonra da aşı sağlık personeli tarafından ilgili arkadaşımıza uygulanıyor."

Yavuzyılmaz, sürecin hızlı şekilde tamamlanacağına inandığını dile getirdi.

Risk grubuna dahil olan ve sırası gelen herkese aşı yaptırmaları çağrısında bulunan Yavuzyılmaz, bunun vatandaşlık görevi olduğunun altını çizerek, "Çünkü bulaşıcı hastalıklar ya da pandemiler, sadece kişilerin sağlığıyla biten işler değil. Sizin sağlıklı olmanız aynı zamanda etrafa bulaştırıcılığınızın da önüne geçiyor. Dolayısıyla toplumsal bir sorumluluk." ifadelerini kullandı.

Başhekim Prof. Dr. Levent Özdemir de Bursa'da aşı olan ilk sağlık çalışanı olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bundan sonra sağlık çalışanlarımızın da aşılanacak olması beni çok mutlu ediyor. Şunu hiçbir zaman unutmayalım, bu hastalıktan kurtulmamızın tek yolu aşı olmak." diye konuştu.

Afyonkarahisar'da aşı uygulaması

Sağlık çalışanları, MHRS ve e-Nabız sistemleri üzerinden oluşturdukları randevuyla, Afyonkarahisar'daki bütün hastanelerde ve sağlık ocaklarında aşı olmaya başladı.

İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz da Afyonkarahisar Devlet Hastanesine gelerek CoronaVac aşısını yaptırdı.

Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilk aşıyı olmasının ardından randevu sistemiyle Afyonkarahisar'daki bütün hastanelerde, sağlık ocaklarında ve toplum sağlığı merkezlerinde aşılama çalışmalarının başladığını söyledi.

Bugün saat 24.00'e kadar aşı randevularının dolu olduğunu dile getiren Korkmaz, şöyle konuştu:

"Aşıya, sağlık çalışanlarımızın büyük bir ilgisi var. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İnşallah, bu aşı hayırlara vesile olur, bu hastalıktan çok çabuk bir şekilde kurtuluruz. Afyonkarahisar'a şu anda 18 bin aşı geldi. 15-16 bin civarında bir sağlık çalışanımız var. Afyonkarahisar'da bütün hastanelerde ve sağlık ocaklarında bu aşımız yapılıyor. İlk aşamada sağlık çalışanlarına bu aşılar yapılacak. Daha sonra da huzurevindeki vatandaşlarımız aşı olacak. Aşılar geldikçe de peyderpey herkese aşılar yayılacak."

- "İnşallah, örnek oluruz ve herkes aşılanır"

Aşı olan hemşire Songül Arslantürk de aşıyı uzun süredir beklediğini ve ilk olanlardan biri olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Aşının faydalı olacağına inandığına dikkat çeken Arslantürk, şu değerlendirmeyi yaptı:

"En son çocukluğumda aşı olmuştum. Aşıdan korkardım ve kaçmaya çalışırdım. Aşıyı yapan sağlık çalışanımızın eli çok hafifmiş. Hiç hissetmedim. İnşallah, örnek oluruz ve herkes aşılanır. İnşallah, ülkemiz bu salgından en kısa zamanda kurtulur."

Soğuk zincirle gelen aşılar, randevulu sağlık çalışanlarının cep telefonlarına gelen kare kod uygulamasının ardından yapılıyor. Daha sonra aşı olan sağlık çalışanları, 15 dakika gözlem altında tutuluyor.

Erzincan'da aşı uygulaması

Aşının hastanedeki sağlık çalışanlarına uygulanması sonrası gazetecilere açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, bugün itibarıyla sağlık çalışanlarına aşı işlemlerinin başlatıldığını hatırlattı.

Hirik, aşının randevu sistemiyle uygulanmasına devam edileceğini dile getirerek şunları aktardı:

"İlimizde 28 aile sağlığı merkezi, 8 ilçe hastanesi ile merkezdeki 2 hastanede MHRS ile randevu alarak sağlık personeli önceliğinde aşılar yapılmaya başlandı. Bu hastalıktan korunmanın en etkili yolunun aşı olduğunu biliyoruz. Tedbirlerle şu ana kadar gerçekten halkımızı koruduk ama bundan sonraki korumanın standardı aşı ile mümkün. İlimizde kamuda görevli 3 bin 600 sağlık personelimiz bulunmakta. Eczacı ve özel hastane ile özel muayenehane sağlık çalışanlarının tamamı bu aşılanmadan faydalanabilir. Bunlarla birlikte ilimizdeki sağlık çalışanı rakamı yaklaşık 4 bin 500 civarında."

Hastanenin Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Orhan Çimen ise "Aşılarımız geldi, aşı odalarımız tamamlandı. Personellerimiz MHRS üzerinden randevularını aldı. Hastanemizde 10 aşı odasında personelimiz ile aşı işlemlerine başlıyoruz." dedi.

Ardahan'da aşı uygulaması

CoronaVac aşısının uygulanmasına başlanan bir başka kent olan Ardahan'daki Ardahan Devlet Hastanesi'nde düzenlenen programda konuşan Ardahan Valisi Hüseyin Öner, sağlık çalışanlarının bu süreçte önemli bir çaba ve emek sarf ettiklerini söyledi.

Gelinen noktada ilk olarak sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlandığını dile getiren Öner, "Ancak her şeye rağmen hastalık bitene kadar biz yine temizlik, maske ve mesafe kuralından taviz vermeyeceğiz. Bugüne kadar büyük çaba ve gayret gösteren başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ardahan Devlet Hastanesindeki ilk aşı hastane Başhekimi Uzman Dr. Ömer Kazcı'ya yapıldı.

Tunceli'de aşı uygulaması

Tunceli'de de sağlık çalışanlarına COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısı yapıldı.

Tunceli Devlet Hastanesinde ilk olarak enfeksiyon hastalıkları uzmanı doktor Meral Gülbenat Şimşek'e uygulanan CoronaVac aşısı, ardından sırayla aşı uygulama odalarına alınan diğer sağlık çalışanlarına yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de olduğu gibi Tunceli'de de sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının uygulanmaya başlandığını söyledi.

Kentte görevli tüm sağlık çalışanlarına yapılacak aşı çalışmasını kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini belirten Özdemir, şunları söyledi:

"Aşı odalarımız hazır. Tüm ilçelerimizdeki aile sağlığı merkezi personelimizin, hatta servis eczacılarımızın ve kurum ve kuruluşlarda çalışan sağlık çalışanlarımızın da aşılamalarını tamamlayacağız. Sonrasında Sağlık Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda ileri yaş gruplarının da aşılamalarına devam edeceğiz."

Özdemir, vatandaşlardan aşı olmaları konusunda duyarlı davranmalarını isteyerek "Çünkü bu toplu bir seferberlik. Hep beraber toplu olarak aşılamayı başarabilirsek o zaman bu COVID-19 belasından beraberce kurtuluruz. Umarım COVID-19'dan bu sayede hızlı bir şekilde kurtuluruz. Şu anda 2 binin üzerinde aşımız mevcut elimizde. Bugün bine yakın sağlık çalışanını aşılamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

CoronaVac aşısı olan uzman doktor Meral Gülbenat Şimşek de kentte ilk aşının kendisine yapıldığını dile getirdi.

Aşının kimseye zarar vermediğini ifade eden Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tam tersine bu hastalığı yenebilmemiz ve ortadan kaldırabilmemiz için bütün insanların tek tek aşılanıp bu zinciri hep birlikte kırmamız gerekiyor. Bu aşıyı sadece kendim için olmadım, halk sağlığı için oldum. Hem kendimi koruyacağım hem de aileme, yakınlarıma, sevdiklerime bu virüsü taşımayacağım, böylece bu salgını yeneceğiz."

Kars'ta aşı uygulaması

Kars'ta da yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele çerçevesinde kullanılan CoronaVac aşısının ilk dozu, İl Sağlık Müdürü Dr. Zakir Lazoğlu'na yapıldı.

Yusuf Paşa Aile Sağlık Merkezinde aşı yapılan Lazoğlu, gazetecilere, aşının hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Vatandaşlarımızın aşı konusunda tam destek çıkmasını bekliyoruz. İlimize 4 bin 500 doz geldi, ilk etapta 3 bin 200 sağlık çalışanımıza aşı yapmayı planlıyoruz." dedi.