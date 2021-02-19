Sağlık çalışanlarından pandemi temalı resimler: 14 Mart Tıp Bayramı'nda sergilenecek

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, yaklaşık 1 yıldır koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanları için hastane bünyesinde atölye açtı. Pandemi nedeni ile izin yapmadan çalışan sağlık çalışanları, aralık ayından bu yana boş zamanlarında veya iş çıkışlarında atölyede resim yapıyor. Resim ile koronavirüs stresinden uzaklaşan sağlık çalışanlarının daha çok pandemi temalı yaptığı resimler, 14 Mart Tıp Bayramı'nda hastanede sergilenecek.

Beyin Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Erdal Raşit Yılmaz, atölyede boş zamanlarında ya da iş çıkışlarında resim yaptığını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Pandemi sürecinde; yıllık izin kullanmadan, tatil yapmadan çok yoğun bir şekilde çalıştığımız için bütün sağlık çalışanları olarak stresli bir zaman yaşadık. Sağ olsunlar hastane yönetimimizin bize böyle bir yer tahsis etmesiyle de bulduğumuz boş vakitlerimizi; burada sanatımızla, resim ile heykel ile uğraşarak değerlendiriyoruz. Ve bu çabamızın sonucunda da gayet güzel eserler ortaya çıkardık."

Tatil özlemini çizdiği resimlere aktaran Mikrobiyoloji Servisi Teknik Sorumlusu Jule Karahan ise "Bu sene Covid-19’dan dolayı hiçbirimiz çok fazla tatil yapamadık, hatta hiç tatil yapamadık diyebiliriz. Yoğun ve uzun saatler çalışmak zorunda kaldık. İçimizde de böyle bir özlem kaldı. O yüzden de böyle bir tatil resmi çizdim. Özlemimi bu şekilde resmettim" ifadelerini kullandı.

"Maskeye mahkumiyetimizi resmettim"

Hastalık Yazışmaları Birim Sorumlusu Kemal Ulutaş ise, şu açıklamayı yaptı: