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Sağlık ekipleri 85 yaş üzeri aşılama için karla kaplı dağları aştı
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde korona virüsle mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten sağlık ekipleri, karla kaplı yolları aşarak 85 yaş ve üstü vatandaşlara evlerinde aşı yapıyor
Sağlık ekipleri 85 yaş üzeri aşılama için karla kaplı dağları aştı
29 Ocak 2021 13:48 - İHA
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Yüksekova ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Ünlüce köyünde yaşayan Süphan Güven'in (85) CoronaVac aşısı, sağlık görevlileri tarafından karlı dağlar aşılarak evinde yapıldı.

Aşı uygulamasının ardından sağlık görevlileri bir süre evde kalarak, Güven'i gözetim altında tuttu.

Aşı yapılan Güven, sağlık ekiplerine teşekkür ederek, "Allah sağlık ekiplerimizden razı olsun. Çok şükür iyiyim. Allah'a şükürler olsun. Sağlıkçılar evde bana aşımı yaptılar. Allah yardımcıları olsun" dedi.

Süphan Güven'in oğlu Selim Güven ise annesinin 85 yaşında olduğunu belirterek, “Sağlıkçılar bugün geldi anneme koronavirüs aşısı yaptılar. Hepsine çok teşekkür ederim, Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

yuksekova coronavac covid-19 asisi evde asilama

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