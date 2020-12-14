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Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Kuluöztürk: Alamadığımız fazla mesailerin vergisini veriyoruz
Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, sağlık çalışanlarına 3 buçuk saat fazla mesai ödemesi yapılması gerektiğini belirterek, "Sağlık çalışanlarına hem damga, hem gelir vergisi kesiliyor. Alamadığımız fazla mesailerin vergisini veriyoruz. Sağlık çalışanlarına yapılan zammın erimesine sebep olan vergi uygulamaları revize edilsin." dedi
Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Kuluöztürk: Alamadığımız fazla mesailerin vergisini veriyoruz
14 Aralık 2020 15:24 - İHA
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Salgınla mücadelenin vatan savunmasıyla eş değer olduğunu belirten Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, sağlık çalışanlarının haklarının ne zaman iyileştirileceği hususunu merak ettiklerini söyledi. Sağlıkçıların kendilerine değer verildiğine yönelik inançlarını kaybetmenin eşiğinde olduğunu vurgulayan Başkan Kuluöztürk, “Başta Covid-19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi olmak üzere esnek mesai uygulaması, vergilendirme usulleri gibi tüm konuların takipçisiyiz” dedi.

Fazla mesai ödensin

Esnek mesai uygulamasıyla sağlık çalışanlarına haksızlık yapıldığının altını çizen Kuluöztürk, sağlık çalışanları dışındaki diğer memurların, yemek molası hariç, günlük 5 buçuk saat çalıştığını, sağlıkçılarınsa kesintisiz 8 saat çalıştığını kaydetti. Kuluöztürk, şunları kaydetti:

"Mesai saatlerindeki uçuruma rağmen sağlık çalışanları fark almıyorlar. Bu nedenle her gün için sağlık çalışanlarına 3 buçuk saat fazla mesai ödemesi yapılmalı. Esnek mesai uygulamasıyla kamu çalışanları arasında oluşan adaletsizlik, bir an önce ortadan kaldırılmalı." 

Vergi uygulamaları revize edilsin

Sağlıkçıların iş yüklerinin her geçen gün yükseldiğini ancak kazançlarının düşüş gösterdiğini aktaran Kuluöztürk, "İş yükümüz artan vaka sayılarıyla birlikte gün geçtikçe artıyor. Gelirlerimizse düşüyor. Bu işte bir terslik yok mu? Esnek mesai uygulaması dışında kalan sağlıkçılarımıza fazla mesai uygulaması gerçekleşmeli. Kamu çalışanlarının ek ödemelerinde sadece damga vergisi kesiliyor. Sağlık çalışanlarındaysa hem damga hem gelir vergisi kesiliyor. Alamadığımız fazla mesailerin vergisini veriyoruz. Sağlık çalışanlarına yapılan zammın erimesine sebep olan vergi uygulamaları revize edilsin" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

saglik-sen covid-19 fazla mesai meslek hastaligi

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