Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Aslan koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti

Diyarbakır Halk Sağlığı Müdürlüğü’nde İdari ve Mali İşler Şube Müdürü olarak çalışan, Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Abdülaziz Aslan’ın bir süredir Ankara’da COVID-19 nedeniyle hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Bugün Memur-Sen Genel Merkez Binası önünden kaldırılan Aslan’ın cenazesi, defin için Diyarbakır’ın Hani ilçesindeki Gürbüz köyüne gönderildi.

Sağlık-Sen’in mesajında, “Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcımız, aziz ağabeyimiz Abdülaziz Aslan hakkın rahmetine kavuştu. Merhum Başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun” denildi. Evli ve 4 çocuk babası olan Abdülaziz Aslan, 55 yaşındaydı.

2 GÜNDE 3 SAĞLIK ÇALIŞANI

Türk Tabipleri Birliği, 2 günde 3 sağlık çalışanının COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Abdülaziz Aslan’ın yanı sıra Tokat Merkez Toplum Sağlığı Merkezi personeli Güven Erarslanlar ve Antalya’da çalışan iş yeri hekimi Dr. Rıza Uğur Keçecioğlu’nun COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.