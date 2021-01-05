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Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: İlave ek ödemeler Kasım ayı gözetilerek yapılmalıdır
Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarının ilave ek ödemelerinin kasım ayı gözetilerek bir an önce yapılması gerektiğini belirtti
Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: İlave ek ödemeler Kasım ayı gözetilerek yapılmalıdır
05 Ocak 2021 13:30 - AA
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Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, yazılı açıklamasında, salgınla mücadele sürecinde sağlık çalışanlarına üçer aylık sürelerle yapılan ilave ek ödeme uygulamasında sorunlar yaşandığını aktardı.

Yeni yılın ilk haftasının geride bırakılmasına rağmen kasım ayı ilave ek ödemelerinin yapılmadığını ifade eden Durmuş, bu durumun sağlık çalışanları arasında sorunlara yol açtığını savundu.

"Salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarının ilave ek ödemeleri kasım ayı gözetilerek bir an önce yapılmalı." değerlendirmesinde bulunan Durmuş, şunları kaydetti:

"Ayrıca ilave ek ödeme uygulamasının süresi de uzatılmalıdır. Çünkü pandemiyle mücadele tüm hızıyla devam etmektedir. Mutlak surette gözetilmesi gereken bir diğer husus da ödemelerin hakkaniyetli bir şekilde yapılma zorunluluğudur. Sağlık çalışanlarının tamamı pandemiyle kahramanca mücadele etmektedir."

Sağlık hizmetlerinin çalışanıyla, altyapısıyla bir bütün olduğunu, sistemi ayakta tutanların da fedakar sağlık çalışanları olduğunu anlatan Durmuş, sorunlara kayıtsız kalmanın, ötelemenin, yürütülen hizmetleri aksatacağını ve sistemi yaralayacağını vurguladı.
 

Anahtar Kelimeler:

saglik-sen saglik calisanlari ilave ek odeme

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1) Dr.Cevdett (Cerrah)
05.01.2021 15:31:20
BAKANIMIZA SESLENİYORUM, BU İŞE ARTIK BİR EL ATIN!!! EK ÖDEME Ek ödememeye dönüşüyor zaman geçtikçe. Her konuşmada sağlık çalışanlarına teşekkür eden bakanlığımız bu konuda ne kadar samimi şüpheliyim. Kasım ayına ait ek ödeme hesaplara yatmayı bırakın, halen hesaplanabilmiş değil. Bu işle ilgilenen bürokrat arkadaşlar sözleşmeli olduğundan onlar için hava hoş. Ek ödemeleri nasılsa en geç ertesi ayın 7 sine kadar hesaplarına tıkır tıkır yatıyor. Sağlık personeline kime ne kadar, hangi formülle ödeme yapacaklarına bir türlü karar veremiyorlar. Oysa eşi çalışmayan, tek maaşla aile geçindiren ve taksitlerini ödemek zorunda olan binlerce sağlık çalışanı var. 10 aydır zaten büyük bir sıkıntı içinde olan bizleri neden daha da sıkıntıya sokuyorsunuz???
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