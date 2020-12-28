Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası: 'Görev başında ölüyoruz'

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), yaptıkları yazılı basın açıklamasında COVID-19 ile mücadelede hayatını kaybeden sağlıkçılar için, "Görev başında ölüyoruz, duyun artık sesimizi" ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklamada, Mersin Tarsus Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yapan 40 yaşındaki üç çocuk babası Kadir Saldız'ın, 24 saatlik nöbetini teslim etmesinden hemen sonra "Ben biraz dinleneceğim." diyerek uzandığı kanepeden bir daha uyanamadığı belirtildi.

"Lenfoma tedavisi gördüğünü söyleyen bir meslektaşı “ben biraz dinleneceğim” diyerek gitti. Bir daha uyanmadı, arkadaşım gözlerimin önünde hayatını kaybetti diyerek isyanını haykırdı.

İzin, emeklilik ve istifa haklarının alınması anayasaya aykırı

Öncelikle Kadir Saldız arkadaşımızın yakınlarına, çalışma arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, sağlık personelinin izin, emeklilik ve istifa gibi hakların anayasaya aykırı bir şekilde ellerinden alındığı kaydedildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Uzun çalışma süreleri pandemi ile birlikte daha da artmıştır, personel eksikliği ile iş yükleri çok daha fazla artmıştır. Sendikamız pandeminin başından beri kronik hastalıkları bulunan sağlık emekçilerinin bu ağır çalışma koşullarında idari izinli sayılmasını defalarca dile getirdi. Bu amaçla birçok kez basın açıklamaları, eylem ve etkinlikler gerçekleştirdi. Başta bakanlığın buna duyarsız kalması, kurum idarecilerinin bu durum karşısında gösterdiği anlayışsız ve işler yürüsün gerisi ne olursa olsun şeklindeki tavırları, sağlık emekçilerini göz göre göre ölümün eşiğine getirdi. Ayrıca görevi başında yaşamını yitiren arkadaşımızın Covid-19 testinin pozitif çıktığı yönünde bilgi de alınmıştır. Düşünün hem kronik hastalığı olduğu halde çalıştırılıyor hem de pozitif olduğu anlaşılıyor. Kısacası sağlık emekçisine açıkça 'ne olursa olsun sen ölümüne çalışacaksın' deniyor. Örneğin, Ankara'da bir sağlık emekçisine yüzde 77 engelli olmasına ve kronik akciğer yetmezliği bulunmasına hatta açmış olduğu davayı kazanmasına rağmen idari izin verilmedi. Buradan Sağlık Bakanlığına sesleniyoruz ve Sağlık Bakanını uyarıyoruz: Sağlık emekçisi de tüm insanlar gibi etten, kemiktendir. Ne robot ne de köle değildir. Salgınla özverili ve olağanüstü mücadele ederken yaşamlarından olmaktadır. Halkın sağlığını korurken ve onları yaşatmaya çalışırken canımızdan olmak istemiyoruz.

SES, yaptıkları açıklamada, yaşamak ve yaşatmak için acil gördükleri talepleri şöyle sıraladı:

Kronik hastalığı olanlara ve kanser geçmişi olan veya tedavi olanlara derhal idari izin verilmelidir. Covid-19 iş kazası ve meslek hastalığı sayılmalıdır. Kronik yorgunluğu olan ve tükenmişliğin sınırına gelen sağlık emekçilerine yönelik yeterli dinlenme, beslenme ve dönüşümlü çalışma koşulları sağlanmalıdır. Diğer kamu çalışanlarına yönelik yapılan günlük altı saat çalışma sağlık emekçileri için de bir hak olarak görülmeli ve fazla yaptırılan mesai karşılığı izin verilmelidir. Sağlık emekçilerinin sağlığı ve toplum sağlığı için kadrolu ve güvenceli istihdamla sağlık emekçisi sayısı artırılmalıdır.



