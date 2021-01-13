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Sağlıkçılar için COVID-19 aşı randevuları alınmaya başlandı
Çin'in Sinovac firmasında üretilen 3 milyon dozluk CoronaVac aşısının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarındaki test süreci devam ederken, koronavirüs aşısı için sağlık çalışanlarına randevu sistemi açıldı. Aşı randevusu mhrs.gov.tr sistemi ve ALO 182 üzerinden verilmeye başlandı
Sağlıkçılar için COVID-19 aşı randevuları alınmaya başlandı
13 Ocak 2021 10:09 - Hürriyet
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Çin'den 30 Aralık 2020'de Türkiye'ye getirilen ve Ankara Esenboğa Havaalanı'ndan, tüm sıcaklık kontrol sistemi, jeneratör ve yedek sistemler bulunan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'na nakledilen aşıların kabulü, sıcaklık kaydedici cihazlarla kontrolü ve uygunluğunun teyidinin ardından yapıldı.

Aşılama Perşembe veya Cuma günü başlayacak

Aşılardan rastgele alınan numuneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarına sevk edilerek, en az 14 gün sürecek olan analiz süreci başlatıldı. Aşılamanın ise perşembe veya cuma günü başlaması bekleniyor.

Sağlık çalışanarı için randevular açıldı

3 milyon dozluk CoronaVac aşısının Türkiye'ye gelmesinin ardından test süreci başlarken, bugün koronavirüs aşısı için sağlık çalışanlarına randevu sistemi açıldı.

Aşı programında sağlık çalışanları ile huzurevlerinde kalanlar ilk sırada

Bilim Kurulunca çeşitli nüfus grupları arasında enfeksiyon kapma, ölüm oranı, olumsuz toplumsal etki riski gibi unsurlar göz önüne alınarak aşılamadaki genel öncelikler belirlendi. Buna göre aşılama çalışmalarının dört aşamada yürütülmesi planlandı.

Anahtar Kelimeler:

turkiye ilac ve tibbi cihaz kurumu coronavac covid-19 koronavirus asi

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