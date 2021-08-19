Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü'nden aşı kampanyası: Aşını ol formayı kap

Kovid-19 salgınının kontrol altına alınmasına yönelik aşılama faaliyetlerine hız verilirken Sakarya’nın da sarı kategoriden mavi kategoriye geçmesi için özellikle gençlerin aşılanmasına yönelik kampanyalar düzenleniyor.

Valilik tarafından 17-25 yaş arası gençlere yönelik başlatılan aşı kampanyalarına, Adapazarı, Kaynarca, Arifiye belediyeleri ile kaymakamlıklarda kendi kampanyalarıyla destek verirken SATSO başta olmak üzere ilimizdeki sivil toplum kuruluşları da aşı kampanyaları düzenliyor.

Aşı olan gençlere çekilişle hediyeler verilen kampanyalar devam ederken, 22 Ağustos Pazar günü 14.00-19.00 saatleri arasında Sakarya Atatürk Stadyumu’nda Sakaryaspor ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek aşı kampanyasına katılanlara da çekilişle 5 adet imzalı orijinal forma hediye edilecek.