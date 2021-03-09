Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Salgınla mücadele ederken, COVID-19'a yakalandılar
COVID-19'u yenerek görevlerinin başına dönen Dr. Yusuf Tolga Şanlı ve hemşire Ayşe Umul, hastalıkla mücadelede yaşadıklarını AA'ya değerlendirdi
Salgınla mücadele ederken, COVID-19'a yakalandılar
09 Mart 2021 13:47 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının ilk gününden itibaren özveriyle çalışan ve bu süreçte yakalandıkları hastalığı yenerek görevlerinin başına dönen Dr. Yusuf Tolga Şanlı ve hemşire Ayşe Umul, hastalıkla mücadelede yaşadıklarını anlattı.

Radyasyon Onkolojisi Birim Sorumlusu Uzman Dr. Yusuf Tolga Şanlı, AA muhabirine, kentte ilk COVID-19 vakasının görüldüğü günden bu yana salgına karşı tüm güçleriyle savaştıklarını söyledi.

PCR testinin pozitif çıktığı ilk anda yaşadığı duyguları aktaran Şanlı, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kronik rahatsızlığım olmasından dolayı testimin pozitif çıktığını öğrendiğim anda başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Hayatımı kaybetme korkusu yaşadım. Sevdiklerime üzüldüm. 'Oğlum ne yapar, acaba ona da bulaştırdım mı?' diye bir şok ve korku oluştu."

Şanlı, evinde geçirdiği 11 günlük tedavi sürecinde eşi ve çocuğundan ayrı kaldığını belirterek şöyle devam etti:

"Çocuğum telefonda görüntülü konuştuğumuzda 'Baba sen hasta değilsin, ne zaman iyileşeceksin?' şeklinde sorular soruyordu. Bir süre sonra 'Babam yalan söylüyor, gelmeyecek, beni istemiyor.' gibi tepkiler vermeye başladı. Bu durumu 3 yaşındaki çocuğa anlatamıyorsun. Beni en çok zorlayan şey buydu. Bu süreçte eşim ile çocuğumu özledim."

"Herkesin özen göstermeye devam etmesi lazım"

Hastalığı yenerek görevinin başına döndüğünü dile getiren Şanlı, Sağlık Bakanlığınca toplumsal bağışıklığın kazanılması için uygulanan aşının, salgınla mücadele çok önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Şanlı, aşıyla ilgili tereddüt yaşanmaması gerektiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Aşılarımızı vurulduk. Bu aşının çocukluğumuzdan beri vurulduğumuz herhangi bir aşıdan farkı yok. Herhangi bir etkisi de olmadı. Kafam artık çok rahat. Herkes elini taşın altına koymalı, kul hakkı yememek için bu işi ciddiye almalı. Salgın kesinlikle bitmiş değil. Daha iyiye gidiyoruz ama bu öyle bir düşman ki boş bulunduğumuzda bulaşıcılığının artması garanti. Herkesin özen göstermeye devam etmesi lazım."

"Ailemle birlikte virüse karşı savaş verdik"

Yenidoğan Ünitesi Sorumlu Hemşiresi Ayşe Umul da eşinin evde geçirdiği karantina sürecinde hastalığa yakalandığını ifade etti.

Evde 2 çocuğuyla geçirdiği 10 günlük karantina döneminde yaşadığı zorluklara değinen Umul, şunları söyledi:

"Boğaz ağrım vardı. Çok belirgin bir sırt ağrısı yaşadım. Sabah uyandığımda iyi hissedip öğleden sonra bitkin ve halsizlikle hiçbir şey yapamayacak hale geliyordum. Birkaç kez kendimi balkona çıkarttım. Aldığım nefesin yetmediğini hissediyordum. Tat ve koku kaybım uzun bir süre gelmedi. O dönemde duyularımı kaybetme korkusu yaşadım. 'Acaba hiç gelmeyecek mi?' diye düşündüm."

Umul, yaşadığı zor günleri unutamadığını kaydederek şöyle konuştu:

"Ailemle virüse karşı savaş verdik. Hepimiz bundan etkilendik. Çocuklarım için çok endişe ettim. Eşim ve benim aynı anda hastalanmamız 'Bize bir şey olursa çocuklarıma ne olacak?' düşüncesini hissettirdi. Ölüm korkusu gelmişti. O an gerçekten çok kötü oluyorsunuz. O süreçle ilgili aklıma gelen ilk şey, çocuklarımın ateşlendiği dönemde onlara sarılamamak. Çocuğum benden bir şey bekliyordu ama onlara yaklaşamıyordum. Ayrıca yediğiniz bir lokmanın tadı ve kokusunu alamamak da gerçekten çok kötüydü."

Anahtar Kelimeler:

mersin sehir egitim ve arastirma hastanesi covid-19

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.