Samsun Sağlık Müdürü Oruç: Yoğun bakımdaki hastalarımızın yarısı hiç aşı olmamış kişiler

Oruç, 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır'ı ziyaret ederek, aşı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Samsun'da birinci doz aşı oranında yüz 75'e ulaştıklarına işaret eden Çakır, "Samsun'u, 'mavi' renge taşıdık. Bu çabanın sonucunda vaka sayılarımız geçtiğimiz aylara oranla artış gösterse de aşının koruyucu etkisi sayesinde ağır hasta sayısını kontrol altında tuttuk. Vaka artışının hastanelerimize yatış olarak yansımasını önledik ancak bu aşamadaki başarı bizim için yeterli değil. Araştırmalar bize aşının oluşturduğu antikor seviyesinin bir süre sonra azaldığını gösteriyor. Bu nedenle Kovid-19'a karşı başarının kalıcı hale gelmesi için vücudumuzdaki antikor seviyesini belirli bir seviyede tutmamız büyük önem arz ediyor. Bunun tek yolu da kişisel aşı takvimine uymamızdan, erteleme sürecine girmeden tüm aşı dozlarımızı zamanında yaptırmamızdan geçiyor." ifadelerini kullandı.

Birinci dozda toplum olarak hızlı bir refleks gösterilerek aşı oranını istenen düzeylere taşıdıklarını ama özellikle ikinci ve üçüncü dozlarda istenen seviyeye ulaşamadıklarına dikkati çeken Oruç, şöyle devam etti:

"İnsanlarımızın aşılarını erteleme ve bekleme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Bu durum da dozlar arasındaki sürenin uzamasına ve aşının koruyuculuğunun azalmasına neden oluyor. İlimizde şu an aşı hakkı olup aşısını yaptırmamış 1. dozda 300 bin, 2. dozda 54 bin, 3 dozda ise 113 bin vatandaşımız bulunuyor. Yani toplam 467 bin doz aşı vatandaşlarımızı bekliyor. 122 bin civarı vatandaşımız 1. doz aşılarını oldu, 2. doz aşı sıralarının gelmesini bekliyorlar. Unutmayalım, tek doz aşı bizi korumaya yetmez. Birinci doz aşıda iyi bir seviyedeyiz ama havalar soğumadan süratle özellikle ikinci ve üçüncü dozda da istenilen seviyelere ulaşmalıyız. Bu nedenle özellikle tek doz aşı yaptırıp ikinci dozu yaptırmayan veya özellikle iki doz Sinovac aşısı olup, üçüncü dozunu henüz yaptırmayan vatandaşlarımızı vakit kaybetmeden aşılarını yaptırmaya davet ediyoruz."

"Aşısızların yoğun bakımlarda ve entübelerde biraz daha fazla olduğunu görüyoruz"

Oruç, Kovid-19'un yaşattığı acılarla yeniden muhatap olunmaması için aşının ertelenmemesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Lütfen aşılarımız ertelemeyelim, aşısını yaptırmakta tereddüt edenleri ikna edelim. Koronavirüse karşı başarı elde etmemizin tek yolu, bu mücadeleyi beraber göstermemizden geçiyor. Yoğun bakımlarımıza baktığımızda, şubat dönemindeki aynı rakama göre yoğun bakım hastamız daha az fakat yoğun bakımlarda yatanlara baktığımızda aşısızların oranının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Yoğun bakımdaki hastalarımızın yarısı hiç aşı olmamış kişiler. Genelde 65 yaşın üstündeki hastalarımız. Tabii ki 50 yaşında da daha aşağıdaki yaş gruplarından da hastalarımız var. Samsun'da 26 yaşındaki genç bir kızımız hiç aşı yaptırmadığı için vefat etti. Yine bir öğretmenimiz aşısızdı, vefat etti."

"Aşısızların yoğun bakımlarda ve entübelerde biraz daha fazla olduğunu görüyoruz. Aşı olanlar içinde hastaneye yatanların oranı ise yüzde 2 veya 3 civarındadır ancak bunlar da 2 Sinovac aşısını yaptırıp 3'üncü doz aşısı yaptırmayanlar. 3 Sinovac, 2 BioNTech veya 2 Sinovac ile 1 BioNTech aşıları aynı korumayı sağlıyor. Yani zamanında 3 Sinovac dozunu yaptırmış veya 2 BioNTech aşısını olmuş kişileri eğer kronik hastalığı yoksa yoğun bakımlarımızda görmüyoruz. Muhakkak herkesin aşısını zamanında ve tam dozajında yaptırmasını istiyoruz."