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Samsun'da bir süredir COVID-19 tedavisi gören eczacı teknisyeni hayatını kaybetti
Samsun'da koronavirüs tedavisi gören eczane teknisyeni Hatice Özgümüşdağ hayatını kaybetti
Samsun'da bir süredir COVID-19 tedavisi gören eczacı teknisyeni hayatını kaybetti
04 Mart 2021 17:25 - İHA
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İlkadım ilçesinde bulunan bir eczanede eczacı teknisyeni olarak görev yapan Hatice Özgümüşdağ, bir süredir koronavirüsü tedavisi görüyordu. Bugün tedavi gördüğü hastanede korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

Vefat üzerine açıklama yapan Samsun Eczacı Odası, şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef yol arkadaşımızı, eczane teknisyeni kardeşimiz Hatice Özgümüşdağ'ı COVID-19 ile mücadele ederken kaybettik. Çok zor bir yıl geçirdik ve hala aynı zorlukta devam ediyor. Çok üzgünüz. Başta ailesi ve meslektaşımız olmak üzere tüm camiamızın başı sağ olsun."

Anahtar Kelimeler:

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