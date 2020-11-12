Samsun'da filyasyon ekipleri ayda 150 bin kilometre yaparak virüsün izini sürüyor



Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, kentte virüs taşıyanların temas ettiği kişilerin belirlenmesi için 200 filyasyon ekibinin, hafta içi ve hafta sonu ayrımı gözetmeksizin, 7 gün boyunca 09.00-23.00 saatlerinde, 500 kişilik büyük bir "sağlık ordusuyla" hizmet verdiklerini belirtti.

Ekiplerin 80 araçla sahada her ay yaklaşık 150 bin kilometre yol yaparak Kovid-19 hastalığının kentteki yayılımının önüne geçmeye çalıştığını aktaran Oruç, şunları kaydetti: