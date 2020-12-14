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Samsun’da hasta ve temaslılara yönelik geliştirilen 'Kovid-19 Whatsapp Hattı' hizmete girdi
Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, hasta ve temaslı kişilerin filyasyon, ilaç temini ve evde test süreçleriyle ilgili yaşadıkları sorunları online olarak iletmeleri için “Kovid-19 Whatsapp Hattı” servisini oluşturdu
Samsun’da hasta ve temaslılara yönelik geliştirilen 'Kovid-19 Whatsapp Hattı' hizmete girdi
14 Aralık 2020 17:15 - İHA
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Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hasta ve temaslı kişilerin filyasyon, ilaç temini ve evde test süreçleriyle ilgili yaşadıkları sorunları internet üzerinden online iletmeleri için kurulan “Kovid-19 Whatsapp Hattı” hizmete girdi.

Hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek hatta, vatandaşlarımız telefonlarına hattımızın 0 (362) 311 25 22 nolu telefonu kaydederek, Whatsapp uygulaması üzerinden mesaj yoluyla ulaşabilirler.

Kovid-19 Bilgi ve Danışma Hattı’na destek olmak üzere kurulan ve özellikle hastaların filyasyon, ilaç temini ve evde test süreçlerinde yanlarında olmayı hedefleyen Kovid-19 Whatsapp Hattı, kendisine iletilen bilgileri değerlendirip ivedilikle ilgili birimlere aktararak çözüm sürecinde aktif rol alacak.

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