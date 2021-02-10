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Samsun'da iki kez COVID-19'a yakalanan ortopedi uzmanı doktor: 'İkinciyi çok zor geçirdim'
Ortopedi uzmanı doktor Serhan Sezgin, iki kez yakalandığı koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu. Uzman doktor, özellikle yorgunluk ve uykusuzluğun hastalığı daha da etkilediğini söyledi
Samsun'da iki kez COVID-19'a yakalanan ortopedi uzmanı doktor: 'İkinciyi çok zor geçirdim'
10 Şubat 2021 13:51 - AA
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Terme Devlet Hastanesinde görevli Sezgin'in, 31 Ekim 2020'de yüksek ateş, aşırı terleme gibi şikayetler üzerine yaptırdığı COVID-19 testi pozitif çıktı. Evde tedavisine başlanan Sezgin, iyileşmesinin ardından hastanedeki görevine döndü.

Yaklaşık 1,5 ay sonra halsizlik ve yüksek ateş şikayetiyle yeniden test yaptıran Sezgin'in, ikinci kez COVID-19'a yakalandığı belirlendi.

Evde tedavisine başlanan Sezgin, şikayetleri artınca hastaneye yatırıldı. Sezgin, tedavi sürecinin ardından hastalığı ikinci kez yenmeyi başardı. 

Dr. Sezgin, AA muhabirine, grip benzeri şikayetlerle hastaneye başvurduğunu, yapılan testin pozitif çıktığını söyledi.

Evde 4 günlük tedavi sonucu iyileştiğini belirten Sezgin, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İlk yakalandığımda hafif atlattım, karantinam sona erince de görevime başladım. 1,5 ay sonra aynı şikayetler yeniden başladı, fakat ilk yakalandığım gibi değildi. Ağrılar arttı, arkasından akciğer tutulumu oldu. Günden güne iyi olmayı beklerken, daha farklı şekilde rahatsızlıklar çıktı. Vücutta yorgunluk, halsizlik, ağrı, tansiyon oldu. Evde tedavimi yapamayınca hastaneye yattım." 

Sezgin, ikinci kez yakalandığı COVID-19'u bir ay gibi sürede zor atlattığını vurgulayarak, "Çok şükür atlattım. Herhangi bir kronik hastalığım yok ama iki kez COVID-19 yakalandım ve ikinciyi zor geçirdim. Hastanede yoğun olarak çalışınca virüsle daha çok karşılaşıyorsunuz. Yorgunluk, uykusuzluk gibi problemler bu hastalıktan etkilenmeyi daha da artırıyor." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 testi terme devlet hastanesi pozitif pcr

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