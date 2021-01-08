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Samsun'da koronavirüs tedavisi gören doktor, hayatını kaybetti
Samsun’da özel bir hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan Dr. Necati Emirhan (36), koronavirüs nedeni ile tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Samsun'da koronavirüs tedavisi gören doktor, hayatını kaybetti
08 Ocak 2021 11:29 - DHA
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Bafra ilçesinde özel bir hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan Dr. Necati Emirhan bir süre önce koronavirüse yakalandı. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi'nde 20 gündür tedavi gören Dr. Emirhan, dün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Emirhan, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı sosyal medya üzerinden Dr. Necati Emirhan için başsağlığı mesajı paylaştı. Vali Dağlı, "Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar dilerim. Sağlık camiamızın başı sağ olsun" mesajı paylaştı. 

Anahtar Kelimeler:

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