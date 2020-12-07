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Samsung'dan sağlık çalışanlarına özel beyaz eşya ürünlerinde yüzde 10 indirim kampanyası
Samsung'un sağlık sektöründe çalışanlara özel başlattığı kampanyada, seçili Samsung marka beyaz eşya ürünleri yüzde 10 indirimle satışa sunuluyor
Samsung'dan sağlık çalışanlarına özel beyaz eşya ürünlerinde yüzde 10 indirim kampanyası
07 Aralık 2020 11:33 - AA
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Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, sağlık çalışanları için "Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Sağlık Çalışanlarına Özel Yüzde 10 İndirim" kampanyası başlattı.

Kampanyaya katılan tüm Samsung yetkili bayilerinden ve shop.samsung.com/tr/ web sitesi üzerinden 5-31 Aralık 2020'de geçerli olan kampanya kapsamında sağlık çalışanları, satın aldıkları seçili Samsung marka beyaz eşyada (ankastre fırın, davlumbaz, ocak, buzdolabı, çamaşır makinesi, kurutma makinesi, derin dondurucu, bulaşık makinesi) ürünlerin KDV dahil fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim fırsatından faydalanıyor.

Sağlık çalışanlarının indirimden faydalanabilmeleri için ise ilgili kurum çalışanı olduğunu gösteren belgeleri ya da kimliklerini www.samsung.com/tr/saglik-calisanlari-kampanyasi adresi üzerinden eklemeleri ve bu sayfadaki başvuru formunda yer alan gerekli bilgileri doldurmaları gerekiyor. Başvurular başarılı bir şekilde alındıktan sonra SMS üzerinden tek kullanımlık kod bilgisi iletiliyor. Bu başvurunun ardından sağlık çalışanları, shop.samsung.com/tr/ adresi üzerinden veya doğrudan Samsung yetkili bayilerinden tek kullanımlık kod ile satın alımlarını gerçekleştirebiliyor.

Anahtar Kelimeler:

samsung saglik calisanlari indirim

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