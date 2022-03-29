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Şanghay'da artan vakalar nedeniyle karantina ilan edildi
Çin'in en büyük kenti Şanghay'da Omicron varyantı taşıyan Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle iki kısım halinde beşer gün karantina uygulanmasına karar verildi.
Şanghay'da artan vakalar nedeniyle karantina ilan edildi
29 Mart 2022 08:33 - AA Emre Aytekin
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Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 28 Mart-1 Nisan’da Huangpu Nehri'nin doğu ve güney kısmında, şehrin ticaret ve finans merkezi Pudong ve çevresini de içine alan bölgede, 1-5 Nisan’da ise nehrin batı kısmındaki bölgelerde karantina uygulanacak.

Karantina uygulanan bölgelerde vatandaşlardan evlerini terk etmemeleri istenirken; yiyecek ve günlük ihtiyaçlar için, gönderilerin temassız teslim edilmesi koşuluyla çevrim içi alışverişe izin verileceği belirtildi.

Kentte karantina uygulanan bölgelerdeki tüm otobüs, metro, vapur ve taksi hizmetlerinin geçici olarak durdurulacağı, zorunlu ihtiyaçlara karşılık verenler dışında kapatılacağı, personelin evden çalışacağı kaydedildi.

Geçen haftalarda kentteki çok sayıda yerleşim kısmi karantinaya alınmıştı. Kentteki Disneyland kapılarını ziyaretçilere kapatmış, Tesla fabrikası üretimi geçici olarak durdurmuştu.

Hastalık belirtisi göstermeyen vakalarda büyük artış

Kentte son günlerde hastalık belirtisi göstermediği halde Kovid-19 testi pozitif çıkanların sayısının artması dikkat çekiyor. Çinli sağlık yetkilileri, bu tür vakaları genel toplama dahil etmiyor, ayrı sınıflandırıyor.

Anahtar Kelimeler:

sanghay omicron varyanti karantina cin kovid-19 vakalari

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