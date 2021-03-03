Sanko Üniversitesi: 'Çin aşısında ilk dozdan sonra yüzde 77 antikor saptandı'

Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşen Bayram, aynı bölümden Dr. öğretim üyesi Hadiye Demirbakan ile Araştırma Görevlileri Dr. İpek Koçer ve Merve Erdoğan ile yürüttükleri araştırma sonuçlarını açıkladı.



Gaziantep’te sağlık çalışanlarına uygulanan koronavirüs aşısının birinci dozundan sonra saptanan antikor sonuçlarının aşının etkinliğini ortaya koyduğunu belirten Prof. Dr. Bayram, Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak kabul edilen COVID-19 hastalığı ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun, CoronoVac aşısı için acil kullanım onayı verdiğini anımsattı.



Türkiye’de aşılamanın başladığı 14 Ocak 2021 tarihinden itibaren, CoronaVac aşısının COVID-19’a karşı bağışıklık oluşturmadaki etkinliğini göstermeye yönelik en geniş katılımlı çalışmanın Gaziantep’te gerçekleştirildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Bayram, şu ifadelere yer verdi:

“Sanko Üniversitesi tarafından Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yürütülen çalışmada, inaktive SARS-CoV-2 CoronoVac (Sinovac, Çin) aşısının ilk dozdan 28 gün sonra etkinliği araştırıldı.”

Prof. Dr. Bayram, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Araştırma Platformu tarafından onaylanan ve SANKO Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen çalışmaya SANKO Üniversitesi ve Hastanesinde çalışan akademisyenler ile sağlık çalışanları ve Tıp Fakültesi stajyer ve intörnlerinden oluşan toplam 1070 gönüllünün katıldığına vurgu yaptı.



TEK DOZ AŞI SONUÇLARI DAHİ UMUTLARI ARTIRDI

“Çalışmada, katılımcılardan birinci doz aşı uygulamasından 28 gün sonra, ikinci doz aşı uygulamasından 3 hafta sonra, ilk aşıdan 4 ay ve 6 ay sonra olmak üzere toplamda dört ayrı zaman diliminde dört kez kan örneklerinin alınarak antikor değerlerinin izlenmesi planlandı” diyen Prof. Dr. Bayram, şöyle devam etti: