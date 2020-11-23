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Sekiz ay sonra Cerrahpaşa'da salgının izleri: Sağlık çalışanlarının gözünden COVID-19
Koronavirüsle ilgili vaka ve ölüm sayıları, son haftalarda hem Türkiye genelinde hem de İstanbul'da yeniden ciddi bir yükselişe geçti
Sekiz ay sonra Cerrahpaşa'da salgının izleri: Sağlık çalışanlarının gözünden COVID-19
23 Kasım 2020 09:41 - BBC
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Koronavirüsle mücadeleyi haberleştirmek için geçen nisan ayında İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde bir gün geçiren BBC Türkçe ekibi, salgının yeniden arttığı bir dönemde yeniden hastaneye girdi.

Ekip hem Cerrahpaşa'da çalışan sağlıkçılara bu dönemde yaşadıklarını sordu hem de salgındaki son durumu araştırdı.

Hastanede Covid yoğun bakım ünitesi, yataklı Covid servisleri ve Covid testlerinin yapıldığı ilk başvuru polikliniğine giren BBC Türkçe ekibi, burada doktorlar, hemşireler ve hastabakıcılarla görüştü.

Sağlıkçılar, bu süreçte çok yorulduklarını ancak sonuna kadar mücadelelerini sürdüreceklerinin altını çiziyor.

Aynı zamanda sağlıkçılar, geçtiğimiz bahar aylarına kıyasla daha büyük bir salgın dalgasının geldiğini belirterek uyarılarda bulunuyor. İşte o görüntüler... 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus cerrahpasa tip fakultesi

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